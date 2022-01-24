Секретарь СНБО заявил, что украинцам "не надо сейчас самих себя пугать".

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов считает, что полномасштабное наступление на Украину физически невозможно.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на брифинге после сегодняшнего заседания СНБО.

"Мы не видим никаких оснований для того, чтобы были утверждения о полномасштабном наступлении на нашу страну. Это невозможно сделать даже физически", - отметил он.

Секретарь СНБО подчеркнул, что передвижения вооруженных сил России на ее территории действительно имеют место, но они были постоянно.

В то же время он отметил, что некоторые сообщения иностранных СМИ о накоплении российских войск на границе с Украиной не подтверждаются украинской разведкой.

"Что касается населения - спокойствие, спокойствие и еще раз спокойствие. В случае необходимости у нас есть система общенационального оповещения, мы ничего скрывать не будем... В случае если будут какие-то форс-мажорные обстоятельства, мы четко понимаем, что нам надо делать... Нам не надо сейчас самих себя пугать", - подчеркнул Данилов.

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Как сообщал УНИАН, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заверил, что никаких поводов для паники из-за ситуации по безопасности вокруг Украины нет.

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