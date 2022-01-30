Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что "единственный ответственный путь – дипломатия".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Россию продолжить дипломатическое сотрудничество и отвести войска от Украины.

Об этом Кулеба написал в Twitter.

"Если российские чиновники всерьез говорят, что не хотят новой войны, Россия должна продолжить дипломатическое сотрудничество и отвести воинские силы, которые собрала вдоль границ Украины и на временно оккупированных территориях Украины", - отметил министр.

Читайте такжеБудет ли новая война: в России заговорили об отстаивании своих интересов (видео)Он подчеркнул, что "единственный ответственный путь – дипломатия".

Как сообщал УНИАН, 28 января генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг заявил, что Россия продолжает увеличивать количество войск у границ Украины.

В тот же день министр обороны Алексей Резников заявил, что РФ стянула к границам Украины около 130 тысяч военных - с учетом морского и авиационного потенциала.

Страны Запада предупредили РФ, что в случае масштабного вторжения ее войск в Украину, введут против России серьезные санкции.

В свою очередь в РФ уверяют, что не намерены усиливать агрессию против Украины.

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