Во время своего визита в США Зеленский встретится с представителями МВФ и американского бизнеса.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал о подробностях предстоящего визита президента Украины Владимира Зеленского в США и встрече с президентом Джо Байденом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кулеба заявил на пресс-конференции с журналистами во время всеукраинского форума “Украина 30. Международная политика”.

"Еще даты неизвестны. Нами был предложен конец июля, но мы не получили еще конкретных дней, когда этот визит состоится. Впрочем, мы ждем подтверждения даты уже в скором времени и американская администрация уже активно работает с нами над подготовкой этого визита", - отметил он.

По словам Кулебы, во время встречи Зеленского и Байдена в центре внимания будет вопрос безопасности, то есть вопрос нормандского формата, ситуации на Донбассе и в Крыму.

Кроме того, президенты обсудят вопросы реформ в Украине, а также привлечение американских инвестиций в Украину и развитие торговли между Украиной и США.

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"Безусловно, мы будем говорить о том, какой может быть оптимальная роль США в процессе прекращения российской агрессии и деоккупации украинских территорий. Будет ли это роль путем прямого участия в нормандском формате, или какого-то параллельного трека, или какого-то трека, который будет пересекаться с нормандским форматом, - это предмет разговора и здесь еще рано делать какие-то предположения", - уточнил он.

Министр также добавил, что во время своего визита в США президент посетит и многие другие мероприятия, в частности, встретится с представителями МВФ и американского бизнеса.

"Это не просто визит к президенту Байдену. Это визит в Америку в широком смысле", - пояснил он.

Байден пригласил Зеленского в США

7 июня состоялся телефонный разговор Зеленского и Байдена. Во время разговора Байден пригласил Зеленского этим летом посетить США.

12 июня министр иностранных дел Дмитрий Кулеба уточнил, что Зеленский посетит Вашингтон для встречи Байденом в конце июля.

14 июня Зеленский заявил, что во время запланированного визита в США планирует обсудить вопрос о предоставлении Украине Плана действий относительно членства в НАТО, поддержку в сфере экономики, а также безопасную ситуацию на Донбассе.

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Автор: Антонина Доломанжи