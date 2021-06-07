Президенты США и Украины провели телефонный разговор.

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден пригласил президента Украины Владимира Зеленского этим летом посетить Белый дом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на брифинге в Вашингтоне советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан.

Салливан сказал, что сегодня президент Байден находился в Овальном кабинете, когда проводил телефонный разговор с Зеленским.

"Это телефонный разговор, который они планировали провести заранее до поездки президента Байдена в Европу, до встречи с президентом Путиным", - сказал Салливан.

Советник президента США отметил, что Байден и Зеленский имели возможность провести обстоятельный разговор обо всех вопросах отношений между США и Украиной.

В частности, по словам Салливана, президент Байден сообщил Зеленскому, что решительно будет выступать за суверенитет и территориальную целостность Украины, а также будет отстаивать ее ожидания.

"Он также сказал Зеленскому, что с нетерпением ожидает приветствовать его в Белом доме, в Вашингтоне, этим летом после того, как он вернется из Европы"

Отдельно Салливан сказал, что Байден и Зеленский поговорили о каждом важном аспекте отношений между странами, в том числе поддержку Соединенными Штатами безопасности Украины.

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Байден едет в Европу

В среду Джо Байден отправится в свое первое зарубежное турне в статусе президента США. Как написал сам Байден в своей колонке для The Washington Post, он проведет ряд встреч с союзниками по НАТО, лидерами G7 и руководством Евросоюза.

Кроме того, 16 июня Байден должен будет встретиться в Женеве с президентом РФ Владимиром Путиным. С российским лидером он намерен обсудить вопросы европейской безопасности (в частности - войну в Украине) и неприкосновенность суверенитета США.

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Автор: Виталий Саенко