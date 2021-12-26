В Минобороны отмечают, что Россия перекрывает около 70 процентов акватории Азовского моря.

Российские вооруженные силы доминируют в Азовском море, и в случае вторжения в Украину РФ будет активно использовать это, считает министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Как сообщает Deutsche Welle, об этом он сказал в комментарии для публикации в газете The Washington Post, обнародованной в воскресенье, 26 октября.

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"С точки зрения безопасности в Азовском море доминирует Россия. И в случае войны, это будет активно использоваться ими для давления на наши южные города на Азовском побережье", - сказал министр.

По словам Кулебы, Москва в нынешних обстоятельствах "диктует ситуацию в Азове и в основном использует его как театр военных действий".

Отмечается, что 10 декабря Министерство обороны Украины сообщило, что Россия перекрывает около 70 процентов акватории Азовского моря. В ведомстве назвали это "провокационными действиями против Украины".

The Washington Post приходит к выводу, что Азовское море уже стало районом вероятного вооруженного конфликта Украины и России. "Есть основания полагать, что береговая линия Азова имеет для России более серьезную стратегическую и экономическую ценность, чем восточные приграничные районы Украины, которые пострадали от войны", - предполагает издание.

Кроме того, на фоне угрозы возможного вторжения РФ на территорию Украины, издание констатирует, что внимание международного сообщества сосредоточено на концентрации российских войск на сухопутных границах Украины. Однако, как отмечают авторы публикации, "если вторжение начнется с моря, то украинские войска окажутся в значительной степени бессильными".

Возможное наступление РФ на Украину:

31 октября 2021 года издание Washington Post, ссылаясь на заявления своих анонимных источников, написало, что Россия возобновила наращивание военной силы на границе с Украиной. Кроме того, в соцсетях стали появляться видеоролики с эшелонами военной техники, в частности танками и ракетами, которые перевозят в южные и западные регионы России. По данным издания, в США и Европе на это обратили внимание после завершения российско-белорусских военных учений "Запад-2021".

1 ноября 2021 года в Министерстве обороны Украины опровергли распространенную изданием The Washington Post информацию о наращивании Россией военной силы у украинской границы. Обнародованные в СМИ данные о перемещении войск РФ в Минобороны называли "элементом специальных информационно-психологических действий, которые по сути являются плановыми мероприятиями в рамках перемещения войск после завершения учений".

2 ноября 2021 года издание Politico обнародовало свежие спутниковые фотографии, которые подтверждают сообщения о том, что Россия вновь сосредоточивает войска и военную технику на границе с Украиной.

Впоследствии руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью изданию Military Times сообщил, что Россия сконцентрировала у границы с Украиной 92 тыс. военнослужащих и готовится к вторжению в конце января – начале февраля 2022 года.

Недавно министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия разместила у границ Украины 115 тысяч военных.

По сообщению Financial Times Западная разведка предполагает "высокую вероятность дестабилизации" Украины со стороны России уже этой зимой.

Москва отрицает обвинения в подготовке нападения на Украину и наоборот указывает на активизацию сил НАТО у российских границ.

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции 26 ноября выразил мнение, что эскалация со стороны России на границе со стороны поддерживаемых ею боевиков на Донбассе может произойти в любой день.

26 декабря 2021 года в The Washington Post вышла статья о том, что Россия может атаковать Украину с Азовского моря.