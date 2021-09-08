Представителя Министерства иностранных дел удивило недовольство России.

6 сентября стало известно о демонтаже памятника в честь дружбы Киева и Москвы. В МИД России случилась "истерика" из-за этого события. Такая реакция удивила Министерство иностранных дел Украины.

Об этом спикер МИД Олег Николенко сказал в комментарии корреспонденту УНИАН.

"Реакция МИД РФ на демонтаж памятного знака о дружбе Киева и Москвы на улице Маршала Якубовского вызывает удивление. Поборники исторических связей до сих пор не поняли, что дружба на танках не строится", - подчеркнул Николенко.

Дипломат напомнил, что развязанная из Москвы вооруженная агрессия против Украины унесла тысячи жизней, десятки тысяч людей остались с искалеченными судьбами, сотни тысяч человек вынуждены жить в условиях перманентной угрозы жизни и здоровью на оккупированных территориях.

Памятный знак, установленный в 2001 году, не отражает реалии настоящего, считает Николенко.

Читайте такжеСтало известно, кто в Госдепе США будет отвечать за политику в отношении Украины"Уверен, что в Киеве найдется место для другого монумента: зафиксировать покаяние России за все то горе, которое она принесла на украинскую землю. Исправлять исторические ошибки никогда не поздно", - подытожил дипломат.

Как говорится в заявлении пресс-секретаря МИД России Марии Захаровой, демонтаж памятного знака "вызывает лишь сочувствие".

"С горечью наблюдаем, как нынешний киевский режим настойчиво навязывает населению Украины ненависть ко всему, что связано или хотя бы имеет отношение к России. Планомерно осуществляется демонтаж всего, что могло бы напоминать об исторической общности наших стран", - заявила Захарова.

Как сообщал УНИАН, сейчас памятный знак в честь дружбы городов Киева и Москвы, который находился в сквере на ул. Маршала Якубовского, хранится в Голосеевской РГА. Он должен стать экспонатом будущего музея тоталитаризма.

Кроме этого уже стало известно о реакции на демонтаж памятника от российских пропагандистов. Скабєєва и Жириновский с криками требовали, чтобы РФ запретила Украине "дергать ее за усы".

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Автор: Виталий Саенко