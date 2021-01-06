Судью КС, по словам Слиденко, можно лишь уволить, а не отстранить.

Главаь Конституционного суда Александр Тупицкий будет продолжать ходить на работу и выполнять свои обязанности ‒ несмотря на указ президента Владимира Зеленского о его отстранении.

Об этом заявил судья КС Игорь Слиденко в комментарии "Пятому каналу".

Читайте такжеКонституционный суд может работать и без отстраненного Тупицкого – представитель президентаОн отметил, что во время закрытого заседания судей Конституционного суда, которое состоялось 5 января, речь не шла об отстранении от исполнения своих полномочий главы КС Александра Тупицкого, поэтому тот продолжает выполнять свою работу.

Вопрос суда Слиденко назвал политизированным, отметив, что вокруг него "искусственно нагнетается состояние истерии".

"Ни Конституция, ни законодательство Украины не предусматривает такого института, как отстранение судьи Конституционного суда. Судью КС можно только уволить с его должности", - заявил судья.

Отстранение Тупицкого: что известно

28 декабря глава КС Тупицкий не явился на вызов в Офис генпрокурора, сообщение о подозрении в подкупе свидетеля и в заведомо ложных показаниях свидетеля ему прислали по почте.

29 декабря 2020 года президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении Тупицкого от должности судьи КС сроком на 2 месяца. После этого в КС заявили, что назначат специальное пленарное заседание по поводу отстранения Тупицкого.

30 декабря Правовой департамент Секретариата КС обнародовал комментарий, в котором заявляется о незаконности и неконституционности указа президента об отстранении Тупицкого. В свою очередь в офисе президента заявили, что любые "заявления", размещенные на сайте Конституционного суда и в отношении которых суд не принимал решений, являются юридически ничтожными.

5 января 2021 года судьи КСУ провели собрание, по итогам которых сделали заявление, в котором выразили озабоченность ситуацией в связи с изданием президентом указа "Об отстранении от должности судьи Конституционного суда Украины".

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Автор: Алина Вишневская