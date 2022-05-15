Ранее американский сенатор заблокировал срочную помощь Украине в размере $40 млрд. Ожидается, что документ примут на следующей неделе.

В США растет количество конгрессменов-республиканцев, которые выступают против выделения военной помощи Украине. В частности, упоминается последний рекордный пакет на общую сумму около 40 миллиардов долларов.

Об этом пишет The Washington Post.

Газета цитирует конгрессвумен Марджори Грин, которая лично выступила против 15 и 16 законопроектов, связанных с ситуацией в Украине. Политик констатировала, что санкции против России "ни к чему не привели" и призвала американских законодателей заботиться прежде всего о собственной стране.

"Позвольте мне спросить вас. Из-за всех этих санкций Путин прекратил свою войну в Украине? Нет, ни чуточку", – сказала она в интервью газете.

По ее словам, американцы не могут найти на полках магазинов детскую смесь при таком дефиците. В это же время Конгресс "собирается направить 40 миллиардов долларов в какую-то другую страну".

В статье WP отмечается, что республиканцы любят резюмировать свое мировоззрение в прямолинейных, националистических терминах. В то же время сама Грин, не имеющая никакого опыта во внешней политике, часто использует пламенные термины, которые не в полной мере отражают затрагиваемую геополитическую проблему.

Как сообщал УНИАН, 11 мая Палата представителей США поддержала рекордный пакет помощи для Украины. Изначально говорилось о $33 миллиардах, но законодатели решили выделить еще $3,4 млрд. на военную помощь и столько же на решение гуманитарных вопросов.

Позже стало известно, что сенатор от консерваторов Рэнд Пол единолично заблокировал законопроект о выделении Украине помощи. Теперь ожидается, что документ примут на следующей неделе.

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