В связи с этим решение переносится минимум до следующей недели.

Сенатор от консерваторов Рэнд Пол, который представляет штат Кентуки, единолично заблокировал законопроект о выделении Украине помощи почти на 40 миллиардов долларов. Он заявил, что за деньгами необходим надзор.

Об этом пишет The Washington Post.

"Я давал присягу Конституции США, а не какой-либо другой стране. И какими бы благими не были причины, цель моего офиса - национальной безопасности США. Мы не можем спасти Украину, обрекая при этом экономику США. Вы не можете выбросить все 40 миллиардов долларов без какого-либо надзора. Когда у нас был специальный генеральный инспектор, которого мы назначили по Афганистану, это не остановило все растраты, но, но крайней мере, это заставляет воров дважды подумать перед кражей денег", - заявил политик.

В свою очередь лидер меньшинства в Сенате Митч МакКоннелл напомнил, что летальная помощь Украине - это не благотворительность.

"Этот конфликт имеет прямые и серьезные последствия для национальной безопасности", - заявил МакКоннелл.

В связи с этим решение переносится минимум до следующей недели.

При это отмечается, что законопроект о помощи Украине не будет заблокирован или пересмотрен, но сенаторы Рэнд Пол и Джон Кеннеди настаивают на принятии поправки, которая обеспечит назначение специального генерального инспектора для контроля за расходами во избежание мошенничества.

В свою очередь лидеры большинства и меньшинства Чак Шумер и Митч Макконел призывали голосовать за законопроект немедленно.

"Я симпатизирую Украине; я желаю им удачи и хочу, чтобы они победили россиян, выдавили их из своей страны. Но мы также должны быть обеспокоены нашей страной и двусмысленной инфляцией здесь, это только усугубит ситуацию", - отметил Пол

Тем не менее поправка Пола означает, что законопроект должен вернуться в Палату представителей.

Как ранее сообщал УНИАН, 7 апреля Сенат Соединенных Штатов принял закон о ленд-лиз для Украины, а 28 апреля это сделала Палата представителей США.

Закон призван ускорить передачу военной помощи путем сокращения бюрократической волокиты. Он позволяет де-факто безвозмездно передавать вооружение при условии, что страна-получатель заплатит позже.

9 мая президент США Америки Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины. Руководитель Офиса президента Андрей Ермак отметил, что закон рассчитан на 2022 и 2023 годы и предусматривает заключение межправительственных договоров о передаче в аренду или в долг с отсроченной оплатой за использование вооружений из ассортимента оборонно-промышленного комплекса США.

11 мая Палата представителей США поддержала рекордный пакет помощи для Украины на общую сумму около 40 миллиардов долларов.

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