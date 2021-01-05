В перечень таких общин входят 10 сельских, поселковых, городских территориальных общин Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов Донецкой области и 8 - Северодонецкого и Счастинского районов Луганской области.

Центральная избирательная комиссия обратилась к Донецкой и Луганской областных государственных администраций - областных военно-гражданских администраций в отношении предоставления не позднее 12 часов 15 января 2021 года выводов о возможности организации подготовки и проведения первых местных выборов 28 марта 2021 года в отдельных территориальных общинах этих областей.

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Об этом сообщила пресс-служба ЦИК.

В перечень таких общин входят 10 сельских, поселковых, городских территориальных общин Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов Донецкой области и 8 - Северодонецкого и Счастинского районов Луганской области.

"8 августа 2020 года Комиссия на основании соответствующих заключений Донецкой и Луганской ОГА - ОВГА установила невозможность проведения первых выборов депутатов отдельных сельских, поселковых, городских советов Донецкой и Луганской областей и соответствующих сельских, поселковых, городских голов, определив их перечни. Таким образом, первые местные выборы 25 октября 2020 года в указанных территориальных громадах не проводились. А следовательно - избирательные права граждан не реализованы. В связи с этим Комиссия отметила, что в случае возможности организации подготовки и проведения в соответствии с Избирательным кодексом Украины местных выборов на отдельных территориях указанных областей в последнее воскресенье марта 2021 года Комиссия должна принять решение о назначении первых местных выборов 28 марта 2021 года не позднее 17 января 2021 года", - отметили в ЦИК.

В то же время, как пояснили в ЦИК, законами Украины Комиссия не наделена полномочиями самостоятельно определять возможность обеспечения надлежащей безопасности и избежания террористической угрозы во время организации и проведения местных выборов на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей. Вместе с тем, учитывая необходимость обеспечения возможности гражданам Украины реализовать их право на формирование органов местного самоуправления путем участия в соответствующих местных выборах, существует потребность в получении информации о ситуации с безопасностью на отдельных территориях этих областей, расположенных вблизи линии разграничения с временно оккупированными территориями.

"Поэтому с целью обеспечения реализации и защиты конституционных избирательных прав граждан Украины Комиссия приняла соответствующее обращение к Донецкой и Луганской ОГА - ОВГА", - отметили в Центризбиркоме.

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Автор: Леся Лещенко