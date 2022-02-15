Он не планирует объявлять новую политику.

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден расскажет во время своего выступления о шагах, которые Вашингтон готов предпринять для сдерживания российской агрессии.

Об этом рассказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в Twitter.

По ее словам, Байден расскажет о напряженной ситуации в Украине, но не будет объявлять новую политику в отношении нее.

"Он расскажет о ситуации на местах, о шагах, которые мы сделали, о действиях, которые мы готовы сделать, о том, что поставлено на карту для США и мира и как это может отразиться на наших внутренних делах", - написала пресс-секретарь.

Читайте такжеВ Офисе генпрокурора готовы запустить "горячую линию" для приема доказательств агрессии РФВыступление президента США ожидается в 22:30 по киевскому времени.

Угроза нападения РФ

Сейчас Россия сосредоточила более 100 тысяч военных вокруг Украины, которые, как считает Запад, она может привлечь к полномасштабному наступлению уже в феврале.

15 февраля сразу ряд британских СМИ со ссылкой на анонимные источники в разведке писали, что, вероятно, атака РФ начнется в 03:00 по киевскому времени с ракетных ударов.

В то же время в России утверждают о якобы отвод сил к местам постоянной дислокации хотя ни в НАТО, ни независимые эксперты это не подтверждают.

По данным CIT, которая занималась расследованием сбитого МН17, Кремль наоборот перебросил дополнительные войска; техника движется в сторону украинской границы.