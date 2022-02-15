Альянс призывает РФ к деэскалации и отводу войск от границы, отметил генсек.

В Организации Североатлантического договора (НАТО) пока не увидели признаков отвода отдельных частей военных подразделений Российской Федерации от границы Украины в постоянные места дислокации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал на брифинге в Брюсселе накануне встречи министров обороны стран-членов Альянса.

"В настоящее время мы не видели ни одной деэскалации на месте, не видели никаких признаков уменьшения военного присутствия России на границах с Украиной. Но мы продолжим отслеживать и внимательно следить за тем, что делает Россия", – заявил Столтенберг.

При этом, как сказал генеральный секретарь Альянса, что сигналы о готовности Москвы продолжать принимать участие в дипломатических усилиях создают определенную почву для осторожного оптимизма, однако Альянс и в дальнейшем будет следить внимательно за развитием ситуации на границах, и будет ли это иметь какое-то влияние на настоящую деэскалация военного наращивания России возле Украины.

Как отметил Столтенберг, с весны прошлого года Россия перемещает силы по кругу, что не представляет настоящую деэскалацию. По его словам, также наблюдалась ситуация, когда Россия перемещала на позиции боеспособные войска с большим количество тяжелого вооружения, но потом забирает большинство военных, но оставляет технику.

"А потом они могут очень быстро укрепить и вернуть всех военных снова обратно при необходимости", – сказал Столтенберг.

"Поэтому, перемещение российских сил и военных возможностей не является настоящей деэскалацией", – сказал Столтенберг.

Он напомнил, что НАТО призывает Россию к деэскалации и отводу войск от границы, поскольку российское военное наращивание вокруг Украины является беспрецедентным не только из-за большого количества боеспособных войск, но из-за всей поддержки этих сил и вспомогательных средств обеспечения, которые нужны для осуществления полномасштабного вторжения в Украину.

"Со всеми этими силами, всеми этими возможностями на месте Россия может осуществить вторжение в Украину с очень малым или вообще без времени на предупреждение", – сказал Столтенберг.

По его словам, Альянс следит за ситуацией.

Напомним, официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что российские военные вернутся в пункты постоянной дислокации после окончания учений, а подразделения Южного военного округа и Западного военного округа уже начали погрузку на транспорт и отправятся во вторник, 15 февраля.

По его словам, военные атташе по вопросам обороны при посольствах иностранных государств в Беларуси будут наблюдать за последним этапом российско-белорусских учений "Союзная решимость".

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что больше будет верить увиденным фактам об отводе российских войск, а не заявлениям.

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