В целом президент уволил шесть украинских послов в разных странах мира.

Сегодня, 21 декабря, президент Владимир Зеленский уволил украинских послов в ряде государств. Об этом говорится в указах главы государства обнародованных на сайте Офиса Президента.

Отмечается, что был уволен Андрей Праведник с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Кения и в Республике Руанда по совместительству, Андрей Таран в Республике Словения, Петр Бешту - в Литовской Республике, Сергей Корсунский - в Японии.

Также уволен Василий Гаминян с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Индонезия и с должности Представителя Украины при Ассоциации государств Юго-Восточной Азии по совместительству. Кроме того, Зеленский уволил с должности посла Украины в Китайской Народной Республике Павла Рябикина.

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При этом Зеленский назначил новых украинских послов в четырех странах:

Вячеслав Яцюк назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Республике Руанда;

Юлия Федив - в Республике Филиппины;

Ольгу Никитиченко - в Литовской Республике;

Федора Шандора - в Венгрии.

Президент также своим указом уволил Сергея Кислицу с должности Постоянного представителя Украины при Организации Объединенных Наций, а также с должностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Содружестве Багамских Островов и Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Тринидад и Тобаго по совместительству.

Последние кадровые назначения Зеленского

Как сообщал УНИАН, 20 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем вечернем обращении, что им было согласовано назначение более 30 послов Украины за рубежом. В частности, среди них: Нариман Джелял - в Турцию, Алена Гетьманчук - представителем Украины в НАТО, Андрей Мельник - представителем Украины в ООН.

Также в начале декабря глава государства анонсировал новые перестановки после назначения генерал-майора Михаила Драпатого командующим Сухопутных войск ВСУ.

"Обороноспособность, способность и наше войско является одним из главных приоритетных пунктов кроме единства и других пунктов этого плана. Там есть конкретные реформы и конкретные решения. Эти конкретные решения делают конкретные люди. Это не последние перестановки. Они будут, потому что надо двигаться быстрее", - подчеркнул он.

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