В частности, сменены первый заместитель главы СВР и заместитель главы службы.

Президент Украины Владимир Зеленский осуществил кадровые перестановки в руководящем составе Службы внешней разведки Украины (СВР). Об этом говорится в указах главы государства №№679-682 от 2 октября.

В частности, глава дежрави сначала одним указом уволил Олега Луговского с должности заместителя председателя Службы внешней разведки Украины, но другим указом - назначил его первым заместителем председателя СВР.

Кроме того, Зеленский уволил Олега Синайко с должности заместителя председателя Службы внешней разведки Украины, зато назначил на эту должность Геннадия Богача.

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Причина увольнения не сообщается.

Ротация в Службе внешней разведки Украины

Как сообщал УНИАН, 26 марта 2024 года Зеленский уволил Александра Литвиненко с должности главы Службы внешней разведки Украины, а на его место назначил Олега Иващенко.

Во время представления нового главы внешней разведки, Зеленский отметил, что Иващенко является профессиональным человеком и прекрасно понимает разведывательную деятельность и основную государственную цель.

Как сказал президент, в условиях ограниченных ресурсов надо находить возможности и правильно ими пользоваться для уничтожения российских оккупантов, защиты украинцев и украинских территорий, и постоянно укреплять связи Украины с миром.

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