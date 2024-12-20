Президент согласовал назначение более 30 послов Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский согласовал назначение более 30 послов Украины за рубежом. Об этом он сообщил в вечернем обращении в пятницу, 20 декабря.

По словам главы государства, он с дипломатической командой Украины "утвердил перечень новых украинских послов".

"Я согласовал более 30 решений, среди которых: Нариман Джелял - в Турцию, Алена Гетьманчук - представителем Украины в НАТО, Андрей Мельник - представителем Украины в ООН. Эти и другие указы - вскоре, согласно дипломатическим процедурам", - уточнил Зеленский.

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Нариман Джелял

Нариман Джелял с 2013 года - заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа. В 2021 году был задержан российскими силовиками в собственном доме в селе Первомайское Симферопольского района. 28 июня был освобожден из российского плена.

Алена Гетьманчук

Алена Гетьманчук - американистка, директор Центра "Новая Европа", ассоциированный старший аналитик Атлантического Совета США.

Андрей Мельник

Андрей Мельник - экс-посол Украины в Германии, сейчас является послом Украины в Бразилии.

Последние кадровые назначения Зеленского

В ноябре президент Владимир Зеленский назначил нового командующего Сухопутными войсками ВСУ. Им стал генерал-майор Михаил Драпатий, который возглавлял оперативную группировку "Херсон", а в феврале 2024 года стал заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

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