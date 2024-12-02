План внутренней устойчивости Украины предусматривает конкретные решения, которые должны воплощаться конкретными людьми.

Президент Владимир Зеленский анонсировал новые перестановки после назначения генерал-майора Михаила Драпатого командующим Сухопутными войсками ВСУ.

Как передает корреспондент УНИАН, на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем в Киеве ту президента спросили о новых назначениях в рядах ВСУ.

Зеленский напомнил, что представил План устойчивости, прежде всего внутри государства.

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"Обороноспособность и наше войско является одним из главных приоритетных пунктов кроме единства и других пунктов этого плана. Там есть конкретные реформы и конкретные решения. Эти конкретные решения делают конкретные люди. Это не последние перестановки. Они будут, потому что надо двигаться быстрее", - подчеркнул Зеленский.

Назначение Драпатого

29 ноября Зеленский назначил новым командующим Сухопутных войск ВСУ Михаила Драпатого. Также заместителем Главнокомандующего ВСУ назначили Олега Апостола.

19 ноября Зеленский представил содержание Плана внутренней устойчивости Украины во время выступления в Верховной Раде. План состоит из десяти пунктов: "Единство", "Фронт", "Оружие", "Деньги", "Энергетика", "Безопасность", "Громады", "Человеческий капитал", "Культурный суверенитет", "Политика героев".

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