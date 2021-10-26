Представитель Украины примет участие в обсуждении вопросов, которые ранее были прерогативой исключительно стран-членов НАТО.

Сегодня, 26 октября, под председательством генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга состоится заседание высшего совещательного Комитета Североатлантического совета Альянса по вопросам вооружений – Конференции национальных директоров вооружений.

Об этом сообщил заместитель министра обороны Украины Александр Носов, который будет представлять нашу страну во время Конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Как отметили в Министерстве обороны, впервые за более чем полвека деятельности Комитета представитель Украины приглашен к участию в вопросах, которые ранее были прерогативой исключительно стран-членов НАТО.

По словам Носова, Украина ранее привлекалась к участию в заседаниях Конференции, но сейчас впервые речь идет о вопросах, относящихся к прерогативе исключительно государств-членов НАТО, в частности, инновации в оборонно-технической сфере, трансформации во взаимодействии с наукой и оборонно-промышленным комплексом и достижения оптимального соотношения военных потребностей и бюджетных возможностей.

Носов акцентировал внимание, что Конференция национальных директоров вооружений Альянса будет проходить сразу после того, как на прошлой неделе, 21 октября, министры обороны стран НАТО утвердили новый план обороны союза во время конфликтов и кризисов, с целью планирования немедленного формирования сил Альянса в нужное время и в нужном месте.

Что известно о предстоящей Конференции

Конференция национальных директоров по вооружению с 1996 года является высшим совещательным Комитетом Североатлантического совета Альянса по вопросам вооружений. Она координирует реализацию политики НАТО в сфере развития вооружения и военной техники. К работе Конференции привлекаются руководители национальных ведомств или соответствующих подразделений ведомств, которые отвечают за формирование и реализацию политики в сфере вооружения и военной техники.

Как сообщал УНИАН, 19 октября министр обороны США Ллойд Остин посетил с визитом Украину, во время которого обсудил с украинским коллегой Андреем Тараном взаимодействие в военной сфере.

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Также глава Пентагона встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Глава Украинского государства подчеркнул, что Соединенные Штаты остаются для Украины главным партнером в области безопасности и обороны. Остин, в свою очередь, заявил о поддержке стремления Украины к НАТО и подчеркнул, что ни одна третья страна не имеет права вето на вступление в Североатлантический альянс.

Путь Украины в НАТО

Как сообщал УНИАН, в коммюнике по итогам предыдущего саммита Альянса в Брюсселе 14 июня 2021 года отмечалось, что Украина станет членом НАТО с помощью реализации Плана действий по членству.

Президент США Джо Байден заявлял, что оккупация Россией части украинских территорий не влияет на вступление в НАТО, но Украина должна очиститься от коррупции. Он подчеркивал, что Украина должна соответствовать определенным критериям, чтобы получить ПДЧ.

Дмитрий Кулеба призвал страны НАТО в 2022 году предоставить Украине ПДЧ.

Страны НАТО на саммите в Мадриде в 2022 году подтвердят решение о будущем членстве Украины.

Курс на НАТО в законодательстве Украины

21 февраля 2019 года вступили в силу изменения в Конституцию, которые закрепляют стремление Украины стать членом Европейского Союза и НАТО. В Конституции закрепляется "европейская идентичность украинского народа и необратимость европейского и евроатлантического курса Украины".

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В сентябре 2020 года президент Владимир Зеленский утвердил Стратегию национальной безопасности Украины. Она основывается на трех основных принципах государственной политики в сфере нацбезопасности. Среди прочего, предполагается развитие стратегических отношений с ключевыми иностранными партнерами, прежде всего с Европейским Союзом и НАТО и их государствами-членами.

В июле 2021 года Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 4 июня "О неотложных мерах по углублению интеграции Украины в Организации Североатлантического договора".

26 августа Зеленский утвердил стратегию внешнеполитической деятельности государства. В стратегии определена необходимость обретения полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора.

Автор: Татьяна Герасименко