Встреча Владимира Зеленского и Ллойда Остина состоялась 19 октября.

Украина пытается активизировать работу всех переговорных форматов для достижения мира на Донбассе.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с министром обороны Соединенных Штатов Америки Ллойдом Остином, который находится в Киеве с рабочим визитом, сообщили в пресс-службе главы государства.

Собеседники обменялись мнениями относительно ситуации безопасности на востоке Украины, а также в регионе Черного и Азовского морей. Глава государства отметил, что "Украина пытается активизировать работу всех переговорных форматов для достижения мира на востоке и восстановления суверенитета и территориальной целостности".

Стороны обсудили актуальные вопросы взаимодействия Украины с НАТО и дальнейшей поддержки со стороны США на пути реализации евроатлантических стремлений нашего государства.

Читайте такжеГлава Пентагона "дал ответ" России относительно вступления Украины в НАТОМинистр обороны Соединенных Штатов был проинформирован о мерах, предпринимаемых для реформирования украинского сектора безопасности и обороны в соответствии со стандартами НАТО с целью скорейшего достижения критериев членства в Альянсе.

Зеленский и Остин также затронули вопросы энергетической безопасности Украины и Европы.

Визит главы Пентагона в Украину

Министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин начал свой первый визит в Украину - 19 октября он прибыл в Киев.

Визит Ллойда Остина проходит в рамках его европейского турне. Кроме Украины, глава Пентагона посетит Грузию и Румынию, а также приветствует участие в переговорах с союзниками и партнерами на встрече министров обороны стран-членов НАТО, которая состоится 21-22 октября в Брюсселе.

В Киеве Остин встретился со своим украинским коллегой Андреем Тараном и президентом Украины Владимиром Зеленским. Министр обороны США посетил Министерство обороны Украины, где примет участие в церемониале памяти павших защитников Украины в Мемориальном зале и возле Мемориального колокола защитникам Украины.

Автор: Светлана Закелова