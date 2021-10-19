Поддержка Штатами суверенитета Украины непоколебима, отметил глава Минобороны.

Министр обороны США Ллойд Остин подчеркивает, что ни одна страна не имеет права вето на вступление Украины в Организацию Североатлантического договора (НАТО).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Остин сказал в Киеве на совместном брифинге с министром обороны Украины Андреем Тараном, который транслировался "Военным телевидением Украины".

"Ни одна третья страна не имеет вето на вступление (членство) в НАТО. Украина имеет право решать свою будущую внешнюю политику без внешнего вмешательства", – отметил Остин.

Министр обороны США подчеркнул, что поддержка Соединенными Штатами Америки суверенитета Украины является непоколебимой.

Также относительно намерений Украины стать полноправным членом НАТО Остин заявил, что Соединенные Штаты неуклонно сохраняют свою поддержку для реализации оборонной реформы в Украине, что будет способствовать получению критериев для членства в Альянсе.

Читайте такжеНас не интересует мнение России о вступлении Украины в НАТО – Кулеба"Это предусматривает и увеличение возможностей Украины относительно демократического и гражданского контроля, и управления персоналом", – сказал Остин.

По его словам, сотрудничество между США и Украиной продолжится, чтобы украинское государство смогло себя защитить.

Министр обороны добавил, что нет изменений в позиции США по оказанию помощи на регулярной основе в регионе Восточной Европы и Америка и впредь будет оказывать поддержку партнерам для обеспечения безопасности.

"Вы можете ожидать, что мы будем продолжать нашу поддержку. Этот регион является очень важным для нас", – сказал Остин.

Напомним, в коммюнике по итогам предыдущего саммита Альянса в Брюсселе 14 июня 2021 года отмечалось, что Украина станет членом НАТО с помощью реализации Плана действий по членству.

Президент США Джо Байден заявлял, что оккупация Россией части украинских территорий не влияет на вступление в НАТО, но Украина должна очиститься от коррупции. Он подчеркивал, что Украина должна соответствовать определенным критериям, чтобы получить ПДЧ. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал страны НАТО в 2022 году предоставить Украине ПДЧ.

18 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал французским журналистам, что "вступление Украины в НАТО стало бы худшим сценарием".

"Это сценарий, который выходит за красные линии национальных интересов России. Это тот сценарий, который может заставить Россию принять активные меры для обеспечения собственной безопасности", – заявил Песков.

Страны НАТО на саммите в Мадриде в 2022 году подтвердят решение о будущем членстве Украины.

Автор: Виталий Саенко