Зарплата депутата состоит из должностного оклада в размере 10 прожиточных минимумов и надбавки.

Верховная Рада Украины в четверг, 17 февраля, приняла Постановление о реализации отдельных положений Закона Украины "О статусе народного депутата Украины" (№7062).

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 305 народных депутатов из 350, зарегистрированных в сессионном зале.

Постановлением предполагается установить, что ежемесячная заработная плата народного депутата состоит из должностного оклада нардепа - члена комитета ВР в размере 10 прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января календарного года, и надбавки к должностному окладу в размере, который действовал на 1 января 2020 года, согласно постановлению Кабинета министров Украины от 20 апреля 2016 года №304 "Об условиях оплаты труда должностных лиц, руководителей и руководящих работников отдельных государственных органов, на которых не распространяется действие Закона Украины "О государственной службе".

Должностной оклад депутата, избранного на должность первого заместителя, заместителя председателя комитета, секретаря комитета, первого заместителя, заместителя председателя депутатской фракции (депутатской группы) в ВР, председателя подкомитета комитета ВР, устанавливается на 3% выше должностного оклада депутата - члена комитета ВР; председателя комитета ВР, председателя фракции (группы) в ВР - на 5% выше; заместителя председателя ВР - на 10% выше; первого заместителя председателя ВР - на 15% выше; председателя ВР - на 20% выше.

Среди прочего, предполагается установить общий месячный фонд для оплаты труда помощников-консультантов народного депутата в размере 29,2 прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц на 1 января календарного года.

Постановление вступает в силу со дня вступления в силу Закона Украины от 15 февраля 2022 года №2041-ІХ "О внесении изменений в Закон Украины "О статусе народного депутата Украины" и применяется с 1 января 2022 года.

Зарплаты депутатов - что известно

В январе 2020 года тогдашний спикер парламента Дмитрий Разумков рассказал, что народные депутаты получают "грязными" 42 тысячи гривень.

Позже "слуга народа" Галина Третьякова заявила, что зарплата у народных избранников низкая. По ее словам, депутатам начисляют в среднем по 42 тысячи гривень в месяц, а после вычета налогов остается 32-35 тысяч.

В октябре стало известно, что украинские нардепы далеко не самые бедные в стране. Больше всего за сентябрь 2020 года заработал тогдашний первый заместитель председателя парламента Руслан Стефанчук – почти 60 тысяч гривень. Всего за месяц более 50 тысяч гривень заработали 13 депутатов.

3 декабря 2021 года народные депутаты пожаловались, что им не хватает заработной платы на жизнь. Некоторые из них заявили, что их уровень жизни за время работы в Верховной Раде снизился.

15 февраля ВР приняла Закон о внесении изменений в Закон Украины "О статусе народного депутата Украины" (№7002). Этим законом народному депутату устанавливается заработная плата, ежемесячный размер которой состоит из должностного оклада в соответствии с прожиточным минимумом, установленным для трудоспособных лиц на 1 января календарного года, в зависимости от должности народного депутата в ВР и ее органах, а также надбавок, доплат к должностному окладу.

Ранее определялось, что депутату устанавливается Верховной Радой ежемесячный должностной оклад. Надбавки к установленному ВР должностному окладу народному депутату осуществляются в размере, установленном для членов Кабинета министров Украины.

Из закона исключается положение, согласно которому народный депутат в вопросах материального и социально-бытового обеспечения приравнивается к членам правительства.

Устанавливается, что народному депутату осуществляются надбавки, доплаты к должностному окладу в размерах, определенных законодательством.

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