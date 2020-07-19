"Слуга народа" Третьякова пожаловалась на "маловатую" зарплату нардепа

Депутату начисляется в среднем 42 тысячи гривень в месяц, а после вычета налогов он получает 32-35 тысяч.

Председатель Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, народный депутат от «Слуги народа» Галина Третьякова считает заработную плату парламентариев недостаточной, чтобы качественно обеспечивать их работу.

Читайте такжеПока рано говорит о повышении зарплат депутатам - РазумковТакое мнение она высказала в интервью hromadske.

«Депутатская заработная плата она не только для депутата. Она небольшая, можно даже сказать, что в реалиях для того, чтобы обеспечить работу народного депутата, она маловата», - сказала Третьякова.

Она уточнила, что депутату начисляют в среднем 42 тысячи гривень в месяц, а после вычета налогов он получает 32-35 тысяч в зависимости от того, брал ли отпуск.

Третьякова также считает большей проблемой низкие выплаты на организацию работы народного депутата. В частности, по ее словам, довольно много времени занимает обработка входящей корреспонденции, чем, по ее словам, в европейской практике занимается офис депутата. «У народного депутата должна быть юридическая поддержка, организационная... должен быть контроль того, что отражается в СМИ. Кроме того, должен быть личный помощник, который будет твое расписание (формировать)... На помощников эта сумма, что предоставляется, - 42 тысячи гривень на четырех человек. Это мало», - сказала она.

Ранее УНИАН сообщал, что с 1 сентября должны увеличить заработную плату врачам на около 3,5 тысячи гривена.

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