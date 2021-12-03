Многие народные избранники рассказали, что с приходом в политику стали жить хуже

Народные депутаты пожаловались, что им не хватает заработной платы на жизнь. Многие из них заявили, что их уровень жизни за время работы в Верховной Раде снизился.

Об этом народные избранники рассказали в комментарии "Страна.ua".

Нардеп от "ОПЗЖ" Илья Кива заявил, что "растянуть желудок очень легко, но он научился выставлять рамки своих потребностей".

При этом представитель "Слуги народа" Александр Качура пожаловался на сокращение доходов, но денег "в принципе хватает". Он напомнил, что до парламента занимался бизнесом и юридической практикой.

Читайте такжеЕС выделяет Украине 1,4 миллиона евро для реагирования на гибридные угрозы из Беларуси"Получал за один час гонорар 400 долларов. Сейчас у меня есть фиксированная зарплата, но мне в принципе хватает. Те деньги, которые я получаю, столько я и тратил на жизнь. Потому что я считал, что нужно себя держать в каких-то рамках. Понятно, что когда ты получаешь большой гонорар, то с самого начала начинаешь их тратить. Но у меня это прошло уже много лет назад", - объяснил политик.

Посетовал на падение уровня доходов и глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. По его словам, ухудшение его благосостояния видно в декларации.

В свою очередь "слуга народа" Роксолана Пидласа заявила, что ее доходы сократились на половину.

"Не хочу кривить душой и говорить, что депутаты плохо живут, но уровень доходов снизился в сравнении с тем, что у меня было до Верховной Рады", - объяснила народная избранница.

С такой же проблемой столкнулся и представитель группы "Доверие" Сергей Шахов. По его словам, в бизнесе он зарабатывал больше.

Читайте также"Есть доказательство": Арахамия уверяет, что не имеет двойного гражданства"Когда я был большим предпринимателем и вообще жил на той территории, работал по всему миру, не был в политике - в финансовой стороне уровень ухудшился", - отметил Шахов.

В то же время Виталий Безгин, который также является членом "Слуги народа", рассказал, что ему зарплаты и вовсе не хватает.

"Просто за счет того, что объективно я живу по большей части на накопления. И я честно говорю, что зарплаты, которая есть, учитывая депутатскую деятельность, ее не хватает", - подчеркнул нардеп.

Зарплаты депутатов

В январе 2020 года тогдашний спикер парламента Дмитрий Разумков сообщил, что нардепы получают "грязными" 42 тысячи гривень. От этой суммы следует вычесть налоги - в прошлом году это были минус 3 тысячи гривень.

В июне 2020 года он заявил, что пока рано говорить о повышении зарплат народным депутатам. По его словам, зарплаты и так незначительно выросли, благодаря индексации.

Спустя месяц "слуга народа" Галина Третьякова влипла в скандал, заявив, что зарплата нардепов низкая. Она уточнила, что депутату начисляют в среднем 42 тысячи гривень в месяц, а после вычета налогов он получает 32-35 тысяч в зависимости от того, брал ли отпуск.

Уже в октябре стало известно, что народные избранники далеко не самые бедные в стране. Больше всего за сентябрь 2020 года заработал первый заместитель председателя парламента Руслан Стефанчук – почти 60 тысяч гривень. Всего за месяц более 50 тысяч гривень заработали 13 депутатов.

Фактически спустя год Третьякова заявила, что 5 – 5,5 тысячи гривен заработной платы "достаточно" для удовлетворения физиологических потребностей.

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Автор: Анастасия Горбачева