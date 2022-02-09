В январе Британия начала поставки Украине противотанкового оружия, чтобы помочь защититься от потенциального вторжения России.

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко раскрыл детали подписанных военных соглашений с Лондоном на 1,7 млрд фунтов стерлингов. Речь идет, в частности о передаче Вооруженным силам ракетного вооружения, которое поможет эффективно противостоять врагу на море.

Об этом он рассказал в эфире Радио НВ.

Соглашения заключаются в четырех конкретных проектах, в том числе строительстве двух минных тральщиков в Шотландии, строительстве кораблей на украинских верфях.

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Посол уточнил, что проектами предусмотрено строительство нескольких портов в Черном и Азовском море.

"И это ракетное вооружение. Впервые наши ВМС получат реальное оружие, которое позволит нам что-то противопоставить россиянам в Черном и Азовском морях", - пояснил Пристайко.

Британия ищет друзей после выхода из ЕС

Комментируя активизацию Британии в переговорах Европы и США в отношении сдерживания агрессии России, Пристайко отметил, что Лондон, после выхода из ЕС, ищет друзей в Европе и потенциальных экономических партнеров.

"Недавно была провозглашена новая концепция глобальной Британии, которая ищет глобальные интересы после выхода из Европейского Союза. Я вижу, что к нам растет интерес – есть объективный, есть экономический интерес, но есть также политический интерес. Британия хочет найти новых друзей. На кандидатуру такого друга Украина подходит, несмотря на весь багаж проблем, которые тянутся за дружбой с нашим государством, а это, в первую очередь, противостояние с Россией. Британия готова к такому шагу. Демонстрацией этой готовности являются поставки оружия", - пояснил Пристайко.

Ранее Пристайко выразил дипломатическую готовность пригласить военных Британии в Украину в случае полномасштабного наступления России.

18 января Британия начала поставки Украине противотанкового оружия, чтобы защититься от потенциального вторжения России.

Кроме того, сегодня глава МИД Британии Элизабет Трасс заявила, что Британия рассматривает возможность создания трехстороннего союза между Британией, Польшей и Украиной. Она добавила, что сторонам надо все активизировать: "Вместе с нашими союзниками мы будем продолжать поддерживать Украину и призывать Россию к деэскалации".

Трасс подчеркнула, что кризис в Восточной Европе имеет значение для всего мира.

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