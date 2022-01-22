При этом дипломат выразил надежду на решение напряженности между Украиной и РФ дипломатическим путем.

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко рассказал о готовности попросить Лондон о переброске войск на украинскую территорию в случае, если российский президент Владимир Путин решится на широкомасштабное наступление.

Об этом дипломат рассказал в интервью телеканалу ДОМ.

"Если будет начало активных боевых действий, попросим все, что угодно, включая британских военнослужащих на нашу территорию", - сказал Пристайко.

При этом он отметил, что Киев будет просить вмешательства своих западных партнеров, таких как Великобритания, в случае начала войны. Посол пояснил, что кроме оружия Украина готова принять помощь иностранных военных, поскольку Россия располагает многочисленными вооруженными силами и ВСУ требуется поддержка в противостоянии.

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Он добавил, что в случае развязывания Москвой войны она станет катастрофической как для Украины и РФ, так и для всей Европы. Именно поэтому, по мнению Пристайко, нужно приложить усилия сейчас и предотвратить военные действия.

Как сообщал УНИАН, 18 января Великобритания начала поставки Украине противотанкового оружия, чтобы помочь защититься от потенциального вторжения России.

Кроме того, сегодня глава МИД Британии Элизабет Трасс заявила, что Британия рассматривает возможность создания трехстороннего союза между Британией, Польшей и Украиной. Она добавила, что сторонам надо все активизировать: "Вместе с нашими союзниками мы будем продолжать поддерживать Украину и призывать Россию к деэскалации". Трасс подчеркнула, что кризис в Восточной Европе имеет значение для всего мира.