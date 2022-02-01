Эти проекты будут реализованы, в частности, в инфраструктуре и энергетике.

Великобритания выделит Украине почти 2 млрд фунтов на реализацию совместных с проектов, кроме кредита на развитие Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время совместного брифинга с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Кроме средств для военно-морского флота Украины Великобритания выделяет еще почти 2 миллиарда фунтов стерлингов на реализацию совместных с Украиной конкретных и взаимовыгодных проектов в других сферах, в частности, инфраструктуре и энергетике", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 12 ноября 2021 года в Лондоне посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко по поручению Кабмина подписал украинско-британское рамочное соглашение, которое предусматривает выделение средств на строительство восьми ракетных катеров, приобретение у Соединенного Королевства двух тральщиков и создание в нашей стране двух военно-морских баз.

Речь идет о кредите на сумму 1,7 млрд фунтов стерлингов, который будет предоставлен Украине Великобританией на 10 лет.

Читайте такжеЗеленский рассказал, о чем договорился с ДжонсономНапомним, Борис Джонсон 1 февраля прилетел в Киев. Ранее сообщалось, что премьер Британии прибудет в столицу Украины, чтобы поговорить с представителями украинской власти о том, как остановить возможное полномасштабное вторжение России в Украину.

Накануне визита в Украину Борис Джонсон перенес телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

А глава Министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс накануне визита в Украину, который был запланирован на 1 февраля, получила положительный результат теста на COVID-19 и ушла на самоизоляцию.

Во время этого визита главы МИД Великобритании должны были объявить о создании нового формата сотрудничества между Великобританией, Польшей и Украиной. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба раскрыл некоторые детали о будущем альянсе.

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