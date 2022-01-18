Речь идет о поставках легких противотанковых оборонительных систем.

Британия предоставит Украине новый пакет системы безопасности для увеличения ее оборонных возможностей перед лицом российской угрозы.

Об этом заявил во время выступления в парламенте министр обороны Великобритании Бен Уоллес, передает Reuters.

"Мы приняли решение о поставках Украине легких противотанковых оборонительные системы... Они не являются стратегическим оружием и не представляют угрозы для России. Их следует использовать для самообороны", - сказал Уоллес.

Он добавил, что приглашает своего российского коллегу посетить Лондон в ближайшие несколько недель для обсуждения кризиса.

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Как сообщал УНИАН, ранее Бен Уоллес назвал "маловероятным" то, что Запад в случае масштабного вторжения России поможет Украине войсками.

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