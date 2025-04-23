'Формата с Рубио не может быть': СМИ раскрыли детали срыва переговоров в Лондоне

Делегация Киева на пути в Лондон и готова к любым форматам переговоров, отмечает информированный источник в комментарии СМИ.

Украинская делегация готова ко всем форматам переговоров в Лондоне. Впрочем, встреча с участием США, Великобритании, Франции и Украины, похоже, не состоится.

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на комментарий информированного источника относительно переговоров в Лондоне. Собеседник уточнил, что делегация Киева на пути в Лондон.

"Пока ситуация примерно такая, что наша делегация на пути на встречу, встреча планировалась в середине дня, ее организаторы британцы, и именно Лондон всех собирал - обещали присутствие Украины, Америки, Франции, Германии и Британии, мы готовы к переговорам. Если Рубио пропускает, то ясно тогда, что формата с Рубио не может быть. Но мы готовы ко всем форматам и всем разговорам", - сообщил собеседник.

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Переговоры в Лондоне отменены - что известно

Как сообщал УНИАН, госсекретарь США Марко Рубио не примет участия в переговорах в Лондоне, направленных на поиск путей завершения войны России против Украины, поскольку "Киев дал понять, что отклонит ключевой пункт предложения администрации Трампа по прекращению трехлетнего конфликта".

По данным СМИ, запланированные в Лондоне переговоры министров иностранных дел Великобритании, США, Франции, Германии и Украины отменены. Вместо этого переговоры состоятся двусторонние переговоры между главными дипломатами Украины и Великобритании.

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