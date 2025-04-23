Украина будет сохранять преданность мирным усилиям, хотя путь к миру непростой.

Украинская делегация прибыла в Лондон и намерена продолжить работать ради достижения справедливого и устойчивого мира.

Как сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в Telegram, он прибыл в Лондон вместе с министром обороны Рустемом Умеровым и министром иностранных дел Андреем Сибигой.

"Несмотря на все, будем работать ради мира", - подчеркнул Ермак.

Видео дня

По его словам, как и было договорено в Париже, состоится встреча с американскими и европейскими собеседниками, которые находятся сегодня в британской столице.

"Путь к миру непростой, но Украина была и остается преданной мирным усилиям. Еще в Джидде в марте и впоследствии на других встречах Украина четко продемонстрировала, что не является препятствием на пути к миру. Сегодня будем говорить о способах достижения полного и безусловного прекращения огня как первого шага к полноценному процессу урегулирования и достижения справедливого и устойчивого мира", - подчеркнул Ермак.

Что известно о встрече в Лондоне

Как сообщал УНИАН, сегодня, 23 апреля, в Лондоне планировалась встреча высокого уровня с участием министров иностранных дел Украины, Великобритании, Германии, Франции и государственного секретаря США. В то же время, по данным американских СМИ, США намеревались на встрече представить "окончательное предложение" президента Дональда Трампа по миру, которое, среди прочего, предусматривало признание оккупированного Крыма российской территорией.

Вчера, 22 апреля, президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина не будет признавать оккупированный Крым российским.

Как пишут СМИ, позиция Украины стала причиной отказа участвовать в лондонской встрече со стороны госсекретаря США Марко Рубио и спецпредставителя Стива Уиткоффа.

Вас также могут заинтересовать новости: