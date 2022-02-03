Недопустимо, что "гарантий безопасности" требует от других РФ, которая осуществила вооруженную агрессию и оккупацию территорий Украины, отметил глава МИД Украины.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призывает страны евроатлантического сообщества перехватить у РФ инициативу в дискуссиях по безопасности.

Как сообщает МИД Украины, Кулеба принял участие в министерской встрече Бухарестской девятки НАТО по приглашению министра иностранных дел Румынии Богдана Ауреску. Во встрече также принял участие как специально приглашенный гость министр иностранных и европейских дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

В частности, это было первое участие главы украинской дипломатии в мероприятиях этого политического формата по безопасности и взаимодействию государств-членов Восточного фланга НАТО.

Кулеба подробно проинформировал участников о концентрации российских войск вблизи государственной границы и на временно оккупированных территориях Украины.

Министры согласились, что агрессивные действия Российской Федерации угрожают безопасности не только Украины, но и других стран Центральной Европы и евроатлантическому пространству в целом.

Страны "Бухарестской девятки слишком хорошо знают, что такое "сферы влияния", поскольку находились под советской оккупацией в прошлом. Сегодня в наших общих интересах приложить максимум усилий, чтобы не дать России вернуть сферы влияния в современной Европе. Наше единство и твердость позиций способно защитить безопасность в Европе", – подчеркнул Кулеба.

Министр убежден, что евроатлантическому сообществу пора перехватить инициативу в дискуссиях по европейской безопасности. По его мнению, недопустимо, когда "гарантий безопасности" требует от других страна, которая осуществила вооруженную агрессию и оккупацию территорий Украины, Грузии, Молдовы, осуществляет кибератаки, убивает политических оппонентов в странах НАТО и ЕС, распространяет дезинформацию, подрывает экономическую и финансовую стабильность.

Читайте такжеВ МИД рассказали, как Россия может доказать отсутствие планов вторжения в Украину"Вместо этого именно евроатлантическое сообщество должно задавать Российской Федерации подобные вопросы. Когда Россия объяснит нам всем, как она понимает собственное обязательство не усиливать свою безопасность за счет безопасности других, в частности Украины?" – спросил министр.

В этом контексте Украина и ее партнеры скоординировали шаги для воплощения комплексного пакета сдерживания России от новой волны агрессии, который включает политические, экономические и меры по безопасности.

Также ряд членов Бухарестской девятки НАТО проинформировала, что на запрос нашего государства готовят решения, которые помогут усилить оборонные способности, киберзащиту и экономическую стабильность Украины.

Напомним, 17 декабря 2021 года МИД РФ обнародовал проект договора между РФ и США о "гарантиях безопасности" и проект соглашения о мерах по обеспечению безопасности России и государств-членов НАТО. В частности, Россия предлагает НАТО отказаться от принятия Украины в НАТО, а также "от любой военной деятельности на территории Украины". Также РФ предлагает США не создавать военные базы на территории стран бывшего СССР и не принимать эти страны в НАТО.

В связи с этим 10 января в Женеве состоялся диалог по стратегической стабильности между США и РФ, 12 января – заседание Совета НАТО-Россия, а 13 января – заседание Постоянного совета ОБСЕ в Вене.

26 января американский посол Джон Салливан передал МИД РФ письменный ответ на предложение Москвы о "гарантиях безопасности". Блинкен заявил, что в этом документе США выразили обеспокоенность в связи с ее действиями.

Дмитрий Кулеба говорил, что США учли позицию Украины при подготовке письменного ответа РФ на ее предложения по безопасности.

Позже стало известно, что 31 января министр иностранных дел РФ Сергей Лавров разослал новые письма, предусматривающие перестройку европейской системы безопасности.

Справка УНИАН. Бухарестская девятка – международная инициатива девяти стран-членов НАТО в регионе Центральной Европы. В ее состав входят государства на восточном фланге НАТО: Болгария, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Венгрия и Чехия.

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