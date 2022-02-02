Власти Украины мгновенно отреагируют, если ситуация на границе ухудшится, отметил глава МИД.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что никаких достоверных дат начала возможного вторжения российских войск в Украину нет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кулеба сказал журналистам, отвечая на вопрос, можно ли говорить, что вторжение РФ в феврале начнется с началом российско-белорусских военных учений, которые будут проходить с 10 по 20 февраля.

"Нет никаких достоверных и теоретических дат начала российской агрессии. Это все существует в социальных сетях, в рефлексиях, у наших экспертов, граждан, но ни одна из имеющихся информаций не позволяет сделать даже предположение о какой-то дате", – сказал Кулеба.

Он заверил, что власти мгновенно отреагируют в случае ухудшения ситуации на границе.

"Давайте не недооценивать свои силы. Украина уже пережила много (военных) учений российских, российско-белорусских. Мы внимательно за всем следим. Мы обладаем полнотой информации о маневрах и о том, что происходит вдоль нашей границы. Наши партнеры также внимательно за всем следят и делятся с нами всей необходимой информацией. Соответственно, если эти учения начнут эволюционировать во что-то другое, мы мгновенно это увидим, и подготовимся. Внимательно следим, но сохраняем голову холодной", – добавил Кулеба.

Читайте также"Будет война в Европе": Зеленский резко высказался об угрозе агрессии России против УкраиныНапомним, Россия продолжает перебрасывать войска в Беларусь на якобы совместные учения, запланированные с 10 по 20 февраля.

28 января министр обороны Алексей Резников заявил, что РФ стянула к границам Украины около 130 тысяч военных – с учетом морского и авиационного потенциала.

Российская сторона пошла на обострение ситуации на границе с Украиной осенью 2021 года – стянула много военных и техники. В Украине и западных странах предупреждали, что РФ может решиться на полномасштабное вторжение.

В конце ноября 2021-го начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов сказал, что Россия готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля.

В январе текущего года секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что российских войск у границы Украины недостаточно для полномасштабного вторжения.

Вас также могут заинтересовать новости: