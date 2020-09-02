Кулеба уточнил, что сама РФ призналась в направлении своих «специалистов» в соседнее государство.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал пять главных тезисов в ответ на обвинения Лаврова о якобы появлении в Беларуси «украинских экстремистов».

Об этом Кулеба написал в Facebook.

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Он, в частности, отметил, что 200 экстремистов, которых Украина якобы направила в Беларусь, являются плодом болезненной фантазии информисточников главы российского МИД Лаврова.

"Украина не вела, не ведет и не будет вести никакой подрывной деятельности против Беларуси», – подчеркнул Кулеба.

Он уточнил, что сама РФ призналась в направлении своих «специалистов» в соседнее государство.

"Попытки России представить своих зеленых человечков в Беларуси как украинских экстремистов – это дешевый и проигрышный трюк. И главное. Воистину говорит пословица: "Вор кричит: "Держите вора", – написал Кулеба.

Что случилось?

Сегодня во время встречи с главой МИД Беларуси Сергей Лавров заявил о вмешательстве в ситуацию в Беларуси «украинских экстремистов». Россиянин перечислил все патриотические и националистические организации Украины, которые якобы готовят для провокаций у соседей своих бойцов.

"Около 200 экстремистов, натренированных на украинской территории, сейчас находятся в Республике Беларусь", - подчеркнул Лавров.

На этой же встрече его белорусский коллега похвастался срывом в стране "цветной революции" по украинскому сценарию.

"Сегодня нам приходится отвечать как на внутренние, так и на внешние, в первую очередь, вызовы. Причем последние в большей степени предопределяют первые. Однако хочу сказать, что мы выдержали первое нашествие и не позволили реализовать в Беларуси украинский сценарий, сценарий цветной революции, организованной извне", - сказал Макей.

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Автор: Яна Ставская