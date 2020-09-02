Глава МИД РФ утверждает, что в Беларуси уже находятся 200 человек, прошедших "подготовку в соответствующих лагерях в Днепропетровской и Волынской областях".

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявляет, что ситуацию в Беларуси дестабилизируют "экстремисты" из Украины.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на совместной с главой МИД Беларуси Владимиром Макеем пресс-конференции в Москве.

"Мирные люди (в Беларуси) просто хотят быть услышанными, но мы также видим и знаем доподлинно те вещи, которые не попадают на страницы газет, о тех людях, к которым корреспонденты наших изданий не имеют доступа, но которые очень заинтересованы, чтобы эти мирные протесты сорвались в конфронтационную сторону", - сказал Лавров.

"Есть подтверждённые сведения, что подобная деятельность ведется с территории Украины – там есть и "Трезубец Степана Бандеры", С14, есть "Национальный корпус", есть "Правый сектор". Все эти структуры активно занимаются провоцированием радикальных действий в Минске и других городах Беларуси", - утверждает Лавров.

По его словам, эти люди "финансируют соответствующие мероприятия" и "науськивают перспективных экстремистских лидеров".

Как заявил Лавров, по данным РФ, эти люди "прошли подготовку в соответствующих лагерях в Днепропетровской и Волынской областях".

"Порядка 200 экстремистов, натренированных на украинской территории, сейчас находятся в Республике Беларусь", - подчеркнул Лавров.

Он заявил, что те, кто пытается "раскачать обстановку" в Беларуси и "неуклюже заигрывают" с Минском, хотят "оторвать Беларусь от РФ, подорвать основы функционирования Союзного государства".

"Будем достойно, твердо отвечать на основе фактов, на основе требований отказаться от какого-либо вмешательства во внутренние дела этой страны и исходить из этого, что любые проблемы должны решаться на основе Конституции республики", - сказал Лавров.

Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин в недавнем интервью назвал президентские выборы в Беларуси "состоявшимися".

По словам Лаврова, Москва также считает недопустимым какое-либо вмешательство во внутренние дела Беларуси, навязывание "назойливых посреднических услуг вопреки суверенной воле Минска и белорусского народа".

"Считаем весьма перспективной инициативу президента Лукашенко о проведении конституционной реформы. Мы полагаем, и наши контакты с белорусскими друзьями это подтверждают, что такой политический процесс может стать полезной площадкой для общенационального диалога и может способствовать преодолению нынешней ситуации и обеспечит нормализацию обстановки и стабилизацию общества", - сказал Лавров.

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Протесты в Беларуси: хроника событий

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его основной оппонент Светлана Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.

Тысячи жителей Беларуси, несогласных с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками. 11 августа в стране объявили общенациональную забастовку.

В первые дни участников акций жестоко разогнал милицейский спецназ, тысячи людей задержали, многих из них во время задержания и в СИЗО сильно били. Официально известно о трех погибших протестующих, более 200 человек пострадали.

Насилие и нарушение прав человека белорусскими силовиками осудили в ООН и странах Запада.

Протестные акции проходят в стране ежедневно. Протестующих задерживают.

Глава Кремля Владимир Путин поддержал Лукашенко и назвал его легитимным президентом Беларуси.

28 августа министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что в настоящее время Киев приостанавливает все официальные контакты до стабилизации ситуации в Беларуси. По его словам, Украина поддерживает идею проведения новых выборов президента в РБ.

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Автор: Роман Цимбалюк