Конституционный суд рассматривает представление народных депутатов о конституционности закона, который разрешает продажу земель сельскохозяйственного назначения.

Возле здания Конституционного суда тысячи человек принимают участие в акции протеста против продажи земли.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня Конституционный суд рассматривает представление 48 народных депутатов относительно конституционности закона, принятого 31 марта 2020 года, который разрешает продажу земель сельскохозяйственного назначения.

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Возле здания КС собрались тысячи представителей партий "Батькивщина", "Правый сектор", ВО "Свобода", других, а также ряда общественных организаций. Они призывают суд признать неконституционным закон, позволяющий продавать землю сельскохозяйственного назначения.

Движение по улице Жилянская напротив КС перекрыто, пропускают только троллейбусы.

Здание КС охраняют несколько сотен нацгвардейцев и полицейских.

Сейчас ситуация у здания суда спокойная. Участники акции произносят речи с импровизированной трибуны. В частности, они призывают отложить продажу земли до 2026 года - соответствующий законопроект зарегистрирован в ВР.

Участники акции опасаются, что продажа земли приведет к тому, что те, кто работают на ней, - мелкие фермеры и крестьяне - останутся без земли, ее скупят крупные агрохолдинги, а также иностранные инвесторы, ведь у мелких фермеров и крестьян нет финансовых возможностей приобрести эту землю.

Запуск рынка земли в Украине

14 ноября 2019 года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект об аренде и продаже государственных и коммунальных земель через электронные аукционы (№2195).

Украинский агробизнес призвал парламент поддержать этот закон.

28 апреля 2020 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения", который вводит рынок земли в Украине с 1 июля 2021 года.

Закон предусматривает поэтапную земельную реформу: с 1 июля 2021 года покупать сельскохозяйственные земли смогут только физлица-граждане Украины с ограничением в 100 гектаров. На втором этапе, с 1 января 2024 года, размер концентрации увеличится до 10 тысяч гектаров, а покупать земли смогут также юридические лица.

13 мая 2021 года стало известно о том, что Конституционный суд 3 июня начнет рассмотрение дела по конституционному представлению народных депутатов относительно закона Об обороте земель сельскохозяйственного назначения.

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Автор: Дмитрий Хилюк