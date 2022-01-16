В результате действий хакеров пострадали около 70 правительственных ресурсов Украины.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков отрицает причастность российской стороны к кибератаке на сайты правительства Украины.

Об этом он сказал в интервью, фрагмент которого опубликовал The Hill.

"Мы не имеем к этому никакого отношения. Россия не имеет никакого отношения к этим кибератакам... Мы почти привыкли к тому, что украинцы во всем винят Россию, даже в плохой погоде в своей стране", - заявил представитель Кремля.

Kremlin Press Secretary Peskov on targeting of a Ukrainian government website: "We have nothing to do with it. [...] We are nearly accustomed to the fact that Ukrainians are blaming everything on Russia, even their bad weather." https://t.co/Z1sEfHdV3Ppic.twitter.com/VP4YeT6RFf — The Hill (@thehill) January 16, 2022

Атака на правительственные сайты Украины: что известно

Как сообщал УНИАН, в ночь на 14 января было осуществлено хакерскую атаку на ряд правительственных сайтов, в частности Министерства иностранных дел, Министерства образования и науки, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и другие. На главных страницах этих сайтов были размещены сообщения провокационного характера.

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В Госспецсвязи заявили, что это самая масштабная атака на правительственные веб-ресурсы за последние четыре года. По данным Госспецсвязи, во время кибератаки пострадали около 70 сайтов центральных и региональных органов власти.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов уверен, что за этой кибератакой стоит Россия. Причастность спецслужб РФ к кибератакам расследует СБУ.

В СНБО допустили участие разведки Беларуси в кибератаке на правительственные сайты.

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