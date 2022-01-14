В правительстве США также отметили, что готовы предоставить Украине всю необходимую для восстановления помощь.

Президента США Джо Байдена проинформировали о кибератаке на правительственные сайты в Украине, Соединенные Штаты осуществляют оценку этих последствий.

Об этом сообщает "Голос Америки" со ссылкой на Совет национальной безопасности США.

"США и наши союзники и партнеры обеспокоены этой кибератакой, президент уже проинформирован. Мы контактируем с украинской стороной и предложили нашу поддержку во время расследования Украиной последствий и характера (кибератаки) и восстановления после инцидентов", - говорится в сообщении.

"Сейчас мы не можем назвать ответственных. Мы продолжаем оценку последствий вместе с украинской стороной, но похоже, что они имеют ограниченный характер, а работа сайтов восстанавливается. Мы будем консультироваться с союзниками и партнерами, включая Украину по этой ситуации", - заявили в Белом доме.

В правительстве США также отметили, что готовы предоставить Украине всю необходимую для восстановления помощь.

Читайте такжеЗеленский предложил Байдену провести трехстороннюю встречу с ПутинымКак сообщал УНИАН, в ночь на 14 января было осуществлено хакерскую атаку на ряд правительственных сайтов, в частности Министерства иностранных дел, Министерства образования и науки, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и другие.

На главных страницах этих сайтов были размещены сообщения провокационного характера. Работа большей части пострадавших государственных ресурсов уже восстановлена.

Вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров заверил, что данные украинцев в безопасности после атаки хакеров.

В Госспецсвязи заявили, что это самая масштабная атака на правительственные веб-ресурсы за последние четыре года. По данным Госспецсвязи, во время кибератаки пострадали около 70 сайтов центральных и региональных органов власти.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов уверен, что за этой кибератакой стоит Россия.

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