В ведомстве заявили, что за хакерскую атаку ответствена группа, известная как UNC1151, и что она была прикрытием для более разрушительных действий, которые происходят вне поля зрения.

За масштабной кибератакой, которая была осуществлена на украинские правительственные сайты в ночь на 14 января, может стоять хакерская группа, связанная с разведкой Беларуси.

Хакерская группа использовала вредоносное программное обеспечение, подобное тому, которое использует группировка, связанная с российской разведкой, сказал заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Сергей Демедюк, сообщает Reuters.

Демедюк заявил изданию, что за хакерскую атаку ответствена группа, известная как UNC1151, и что она была прикрытием для более разрушительных действий, которые происходят вне поля зрения.

Издание отмечает, что данные Демедюка являются первыми подробным анализом Киева относительно виновных в этой кибератаке. В пятницу украинские чиновники заявляли, что Россия, вероятно, причастна, но не сообщили подробностей.

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"Атака на сайты была лишь прикрытием для более деструктивных действий, которые происходили за кулисами, и последствия которых мы почувствуем в ближайшее время", – сказал Демедюк.

По его словам, UNC1151 - "это кибершпионская группировка, связанная со спецслужбами Республики Беларусь".

Демедюк, который ранее возглавлял киберполицию Украины, сказал, что эта группа имеет опыт кибернападений на Литву, Латвию, Польшу и Украину и распространяла нарративы, которые осуждают присутствие НАТО в Европе.

"Вредоносное программное обеспечение, которое используется для шифрования некоторых правительственных серверов, по своим характеристикам очень похоже на программное обеспечение, используемое группой ATP-29", — сказал он, имея в виду группу, подозреваемую в причастности к взлому Национального комитета Демократической партии перед президентскими выборами 2016 года в США.

"Группировка специализируется на кибершпионаже, связанна с российскими спецслужбами (Службой внешней разведки РФ) и которая для своих атак прибегает к вербовке или тайной работе своих инсайдеров в нужной компании", - сказал Демедюк.

Демедюк предположил, что хакеры использовали Google Translate для перевода на польский язык своих посланий.

"Очевидно, что этим примитивным методом им не удалось никого ввести в заблуждение, но все же это свидетельствует о том, что нападавшие "играли" на польско-украинских отношениях", – сказал он.

Кибератака на украинские правительственные сайты

В ночь на 14 января осуществлена хакерская атака на ряд правительственных сайтов, в частности Министерства иностранных дел, Министерства образования и науки, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и другие. На главных страницах этих сайтов были размещены сообщения провокационного характера.

В общем хакеры атаковали около 70 сайтов.

Вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров заверил, что данные украинцев в безопасности после атаки хакеров.