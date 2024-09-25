Стамбул отметил неэффективность ООН на фоне войны в Украине.

Турция объявила о наращивании усилий для прекращения российско-украинской войны путем дипломатии и диалога на основе территориальной целостности и суверенитета Украины.

Об этом говорится в выступлении президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на Генассамблее ООН в Нью-Йорке. По его словам, на третий год войны в Украине "мы все еще далеки от установления справедливого и прочного мира".

"Поскольку гонка вооружений ускоряется, поле дипломатии постепенно сужается. Мы и в дальнейшем будем увеличивать поддержку усилий по прекращению войны путем дипломатии и диалога на основе территориальной целостности и суверенитета Украины", - подчеркнул Эрдоган.

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Он добавил, что Стамбул продолжит тщательно выполнять положения Конвенции Монтре, однако также акцентировал на неэффективности ООН и призвал к реформированию организации, в частности ее Совбеза.

Война в Украине - реформа ООН

Как сообщал УНИАН, в Финляндии предлагают изгнать Россию из ООН, реформировав Совбез организации. Кроме того, количество постоянных членов хотят увеличить вдвое.

22 сентября ООН приняла революционный план реформ. Отмечается, что Россия пыталась заблокировать принятие всеми 193 государствами-членами организации так называемого Пакта во имя будущего, разработанного под руководством Германии, однако у Москвы не получилось.

В своей поправке РФ подчеркивала "принцип невмешательства во внутренние дела государств" и призвала ООН избегать дублирования усилий. Возражения России поддержали ее традиционные союзники - Беларусь, Северная Корея, Иран, Никарагуа и Сирия.

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