Кроме того, количество постоянных членов хотят увеличить вдвое.

Президент Финляндии Александр Стубб предлагает реформировать Совет безопасности ООН, отменив право вето одного государства и приостановление членства для тех членов организации, которые участвуют в "незаконной войне", такой как в Украине.

О своей инициативе он рассказал в интервью агентству Reuters. По словам Стубба, он планирует обнародовать свой план на Генеральной ассамблее ООН, которая состоится на следующей неделе в Нью-Йорке. На мероприятии собираются обсудить состав Совбеза.

Кроме этого, лидер Финляндии предлагает увеличить количество постоянных членов с пяти до 10, включив одного из Латинской Америки, двух из Африки и двух из Азии.

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"Ни одно государство не должно иметь право вето в Совбезе ООН", - подчеркнул президент.

В издании добавили, Совбез призван поддерживать мир в мире, но геополитическое соперничество завело его в тупик по ряду вопросов. Речь идет в частности о войне на Ближнем Востоке и полномасштабном вторжении РФ в Украину.

Как отмечается, Штаты, которые имеют вето на уровне с РФ, Китаем, Британией и Францией, поддерживают предоставление мест Африке.

Россия в ООН

В 2022 году Украина инициировала процесс исключения России из Совета безопасности Организации Объединенных Наций и вообще из ООН. Однако даже после более двух лет невероятного террора украинского населения, Москва оставляет за собой место в организации.

Как известно, будучи одним из постоянных членов Совета Безопасности ООН РФ имеет возможность блокировать принятие любых решений. Украина и партнеры неоднократно отмечали, что Москва злоупотребляет этой площадкой, используя ее для продвижения пропаганды.

Институт изучения войны отмечал, что Россия использует Совет Безопасности ООН для продвижения собственных информационных операций, чтобы убедить международных партнеров Украины не предоставлять ей военную помощь.

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