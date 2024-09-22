РФ пыталась заблокировать документ, требуя принять поправку к тексту пакта.

Организация Объединенных Наций (ООН) в воскресенье, 22 сентября, приняла план реформ. Об этом сообщает DW.

Отмечается, что Россия пыталась заблокировать принятие всеми 193 государствами-членами организации так называемого Пакта во имя будущего, разработанного под руководством Германии.

Так, заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин попросил во время Саммита будущего ООН в Нью-Йорке в присутствии канцлера Германии Олафа Шольца внести дополнительную поправку в текст этого плана.

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"Если наша поправка не будет включена в текст пакта, мы также дистанцируемся от консенсуса по этому документу", - заявил Вершинин.

По данным издания, российский чиновник сетовал на то, что странам, которые недовольны соглашением, не предоставили возможности для дальнейших переговоров.

"В своей поправке РФ подчеркивала "принцип невмешательства во внутренние дела государств" и призвала ООН избегать дублирования усилий. Возражения России поддержали ее традиционные союзники - Беларусь, Северная Корея, Иран, Никарагуа и Сирия", - говорится в статье.

Согласно сообщению, в ООН не стали поддаться давлению со стороны РФ. Ранее в ООН многие страны не исключали демарша со стороны РФ относительно этого плана. Так, практически сразу после заявления Вершинина представитель Конго предложил отклонить предложение РФ. Поэтому оно было отклонено большинством в 143 голоса членов Генеральной Ассамблеи ООН.

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