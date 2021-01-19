В Управлении государственной охраны (УГО) объяснили, почему не допустили председателя Конституционного суда Александра Тупицкого в здание Конституционного суда.
Читайте такжеОхранники не пустили главу Конституционного суда Тупицкого в рабочий кабинет - КСУСоответствующий комментарий размещен на Facebook-странице Управления государственной охраны.
В УГО подчеркнули, что действуют законно. «В связи с обращением в Управление государственной охраны Украины Государственного бюро расследований относительно соблюдения положений Конституции Украины, Уголовного процессуального кодекса Украины, требований указа президента Украины от 29.12.2020 № 607/2020, а также для устранения рисков, в связи с которыми был отстранен Тупицкий Александр Николаевич от должности судьи Конституционного суда Украины, и для недопущения последнего в помещения Конституционного суда Украины на срок действия указа президента Украины от 29.12.2020 № 607/2020 (два месяца), военнослужащие Управления государственной охраны Украины действуют на основании и в пределах полномочий, предусмотренных действующим законодательством», - говорится в комментарии.
Отстранение Тупицкого: что известно
- 28 декабря 2020 года председатель КС Тупицкий не явился по вызову в Офис генпрокурора. Сообщение о подозрении в подкупе свидетеля и в заведомо ложных показаниях свидетеля ему прислали по почте.
- 29 декабря президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении Тупицкого от должности судьи КС сроком на два месяца.
- Утром следующего дня, 30 декабря, сотрудники УГО не пропускали Тупицкого на рабочее место. Позже он прошел в здание суда по гостевому пропуску.
- Также в КС заявили о незаконности и неконституционности указа президента относительно отстранения Тупицкого.
- Сегодня, 19 января, работники УГО снова не допустили Тупицкого в здание суда.
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