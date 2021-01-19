В конце декабря президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении председателя Конституционного суда Александра Тупицкого от должности судьи КС сроком на два месяца.

В Управлении государственной охраны (УГО) объяснили, почему не допустили председателя Конституционного суда Александра Тупицкого в здание Конституционного суда.

Читайте такжеОхранники не пустили главу Конституционного суда Тупицкого в рабочий кабинет - КСУСоответствующий комментарий размещен на Facebook-странице Управления государственной охраны.

В УГО подчеркнули, что действуют законно. «В связи с обращением в Управление государственной охраны Украины Государственного бюро расследований относительно соблюдения положений Конституции Украины, Уголовного процессуального кодекса Украины, требований указа президента Украины от 29.12.2020 № 607/2020, а также для устранения рисков, в связи с которыми был отстранен Тупицкий Александр Николаевич от должности судьи Конституционного суда Украины, и для недопущения последнего в помещения Конституционного суда Украины на срок действия указа президента Украины от 29.12.2020 № 607/2020 (два месяца), военнослужащие Управления государственной охраны Украины действуют на основании и в пределах полномочий, предусмотренных действующим законодательством», - говорится в комментарии.

Отстранение Тупицкого: что известно

28 декабря 2020 года председатель КС Тупицкий не явился по вызову в Офис генпрокурора. Сообщение о подозрении в подкупе свидетеля и в заведомо ложных показаниях свидетеля ему прислали по почте.

29 декабря президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении Тупицкого от должности судьи КС сроком на два месяца.

Утром следующего дня, 30 декабря, сотрудники УГО не пропускали Тупицкого на рабочее место. Позже он прошел в здание суда по гостевому пропуску.

Также в КС заявили о незаконности и неконституционности указа президента относительно отстранения Тупицкого.

Сегодня, 19 января, работники УГО снова не допустили Тупицкого в здание суда.

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Автор: Надя Пришляк