Также Александр Тупицкий просит генпрокурора Ирину Венедиктову обратиться к президенту относительно отмены указа о его отстранении от должности судьи Конституционного суда.

Отстраненный указом президента от должности судьи председатель Конституционного суда Александр Тупицкий заявил о готовности принять участие в процессуальных действиях в рамках открытого против него уголовного производства.

Об этом говорится в обнародованном на сайте КСУ заявлении Тупицкого в адрес генпрокурора Ирины Венедиктовой.

Он просит генпрокурора "обеспечить надлежащее процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве №12013110060002990, устранить допущенные прокурорами и следователями Государственного бюро расследований нарушения" и предоставить возможность для полноценной реализации его конституционного права на защиту.

Также Тупицкий отметил, что "готов прибыть для участия в соответствующем процессуальном действии (осуществлении мне сообщения о подозрении) в определенные Вами или другим компетентным лицом в установленном законом порядке дату и время".

В то же время Тупицкий просит генпрокурора принять меры для надлежащего правового реагирования в отношении следователей ГБР и прокуроров, "допустивших указанные нарушения закона и служебные злоупотребления".

Кроме того, Тупицкий просит Венедиктову обратиться к президенту относительно отмены указа о его отстранении от должности судьи КС.

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Конституционный кризис в Украине

24 декабря, в Конституционный суд поступила повестка о вызове Тупицкого 28 декабря в Офис генерального прокурора для сообщения ему о подозрении в совершении уголовного правонарушения.

По данным следствия, из корыстных побуждений и в личных интересах, а также в интересах бывшего председателя Высшего хозяйственного суда Тупицкий оказал влияние на свидетеля в уголовном производстве путем подкупа для того, чтобы тот отказался от дачи показаний или дал ложные показания. Кроме того, Тупицкий трижды в течение 2018-2019 годов давал следственному управлению спецрасследований Генпрокуратуры ложные показания, сопряженные с искусственным созданием доказательств стороной защиты в уголовном производстве по завладению имущественными активами ОАО "Зуевский энергомеханический завод".

28 декабря Глава КСУ Тупицкий не явился на вызов в Офис генерального прокурора, поэтому сообщение о подозрении в подкупе свидетеля и в заведомо ложных показаниях свидетеля ему прислали по почте.

29 декабря президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении председателя Конституционного суда Александра Тупицкого от должности судьи КСУ сроком на два месяца.

В КС заявили о незаконности и неконституционности указа президента по отстранению Тупицкого.

Сегодня, 19 января, в ГБР заявили, что Тупицкий препятствует расследованию дела, по которому является подозреваемым. В бюро также отметили, что Тупицкий после получения уведомления о подозрении "имитирует его не вручение, не приобретение статуса подозреваемого, посещая рабочее место".

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Автор: Леся Лещенко