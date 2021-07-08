Президент вернул закон о перезапуске ВККС в парламент со своими предложениями.

Президент Украины Владимир Зеленский ветировал закон о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей.

Об этом сообщает официальный сайт Верховной Рады Украины.

В предложениях к законопроекту отмечается, что в соответствии с законом Высшая квалификационная комиссия судей Украины состоит из шестнадцати членов, восемь из которых назначаются из числа судей или судей в отставке (абзац пятый пункта 6 раздела І). При этом Высшая квалификационная комиссия судей Украины считается полномочной при условии назначения в ее состав не менее одиннадцати членов.

Президент отмечает, что несмотря на необходимость утверждения принципа независимости судебной власти, учитывая статус и полномочия Высшей квалификационной комиссии судей Украины, важно обеспечить пропорциональное представительство членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины, которые назначаются из числа судей или судей в отставке, не только при формировании состава Высшей квалификационной комиссии судей Украины, а и при определении ее правомочности.

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Президент отмечает, что в законе есть противоречия, касающиеся деятельности первого состава конкурсной комиссии и по привлечению к работе в ней дополнительных экспертов и специалистов, предложенных по ее запросу международными и иностранными организациями. При этом такие организации в соответствии с международными или межгосударственными соглашениями в течение последних пяти лет должны предоставлять Украине международную техническую помощь в сфере судебной реформы и/или предотвращения и противодействия коррупции.

Зеленский предлагает определить, что Высшая квалификационная комиссия судей Украины считается полномочной при условии назначения в ее состав не менее одиннадцати членов, по меньшей мере шесть из которых назначены из числа судей или судей в отставке.

Судебная реформа в Украине

29 июня Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" и некоторые законы Украины относительно возобновления работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины" (№3711-д).

Законом предусмотрено, что в состав ВККС входят 16 членов, которые назначаются Высшим советом правосудия по результатам конкурса на 4 года. Право решающего голоса при формировании ВККС будут иметь международные эксперты.

Разумков подписал закон о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей, но предположил, что президент ветирует этот закон. Разумков отмечал, что в принятом законе есть коллизия. Было проголосовано предложение №453, которое увеличивало влияние международных экспертов на принятие решения. В то же время, было поддержано предложение №409. Обе правки содержат различные правила, по которым решение конкурсной комиссии по отбору членов ВККС считается принятым. Таким образом, нормы закона можно трактовать по-разному.

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Автор: Надя Пришляк