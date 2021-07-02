Депутаты из фракции "Батькивщина" пытались отменить решение о принятии этого закона.

Верховная Рада разблокировала подписание закона о внесении изменений в закон «О судоустройстве и статусе судей» и некоторые законы Украины относительно возобновления работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, народные депутаты отклонили два проекта постановлений, которыми предлагалось отменить решение ВР о принятии этого закона.

Автором одного из этих проектов постановлений был народный депутат от «Батькивщины» Сергей Власенко, а второго – глава фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко и депутат этой фракции Михаил Цимбалюк.

По их мнению, этот закон был принят с нарушением Конституции Украины и Регламента ВР.

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После отклонения этих проектов постановлений закон может подписать председатель парламента и передать его на подпись президенту.

29 июня Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в закон Украины «О судоустройстве и статусе судей» и некоторые законы Украины относительно возобновления работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины» (№3711-д).

Законом предусмотрено, что в состав ВККС входят 16 членов, которые назначаются Высшим советом правосудия по результатам конкурса на 4 года. Право решающего голоса при формировании ВККС будут иметь международные эксперты.

Европейская комиссия «За демократию через право» (Венецианская комиссия) в заключении к этому законопроекту выступила за решающую роль международных экспертов в реформе Высшего совета правосудия.

В ВК одобрили, что законопроектом предусмотрено создание Этического совета. В его состав должны войти три действующие судьи или судьи в отставке, назначенные Советом судей, а также три члена, предложенные международными организациями, с которыми Украина сотрудничает в течение не менее трех лет в вопросах борьбы с коррупцией. Этический совет будет осуществлять предварительный отбор кандидатов в ВСП и проверять на добропорядочность действующий состав органа.

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Автор: Татьяна Поляковская