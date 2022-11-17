Президент Украины подчеркнул, что наказание за все российские зверства будет неизбежным.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал решение суда в Гааге о сбитии российской ракетой малайзийского рейса MH17 на Донбассе.

Об этом говорится в Twitter главы государства.

"Важное решение суда в Гааге. Первые приговоры виновным в катастрофе MH17. Но необходимо, чтобы на скамье подсудимых оказались и заказчики, потому что ощущение безнаказанности ведет к новым преступлениям. Должны развеять эту иллюзию. Наказание за все российские зверства – и тогдашние, и нынешние – будет неизбежным", - отметил он.

Решение по делу о сбитии МН17 на Донбассе

Как сообщал УНИАН, сегодня, 17 ноября, суд в Гааге подтвердил, что рейс MH17 Malaysia Airlines был сбит в 2014 году ракетой российского производства, выпущенной с поля под городом Первомайск на востоке Украины, который находился под контролем боевиков "ДНР".

Суд считает, что MH17 был сбит ракетой "Бук", в результате чего погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа.

В ударе по гражданскому самолету обвинялись Сергей Дубинский, Олег Пулатов, Леонид Харченко и Игорь Гиркин (Стрелков). Суд признал Пулатова невиновным, вину Гиркина (Стрелкова) считает доказанной, Харченко и Дубинский считаются участниками запуска ракеты. Их заочно приговорили к пожизненным срокам.

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