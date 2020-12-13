Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции пояснила, что расследование будет осуществляться не быстро, но поэтапно, процессуально.

Готовность Международного уголовного суда в Гааге начать полноценное расследование военных преступлений и преступлений против человечности в Крыму и на Донбассе свидетельствует о признании роли России в событиях в Украине.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. Она пояснила, что в дальнейшем расследование будет осуществляться не быстро, но поэтапно, процессуально.

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"Решение о начале расследования – это окончание первого периода подготовки к началу, это уже фактически признание роли России в совершении на территории Украины преступлений против человечности. В дальнейшем расследование будет идти не быстро, но поэтапно, процессуально. У нас никаких опасений нет. Но очевидно, что Россия будет использовать все возможные инструменты, в том числе гибридные, для саботажа этого процесса", - заявила Стефанишина.

На вопрос, сколько лет уйдет на расследование дела, вице-премьер ответила: "Сегодня есть более чем нужно доказательств агрессии России. Я думаю, ни один процесс, в частности в отношении Украины, не может быть скоротечным в Международном уголовном суде. Некоторые дела рассматривались десятилетиями. Надеюсь, для Украины это будет более короткий период".

Решение в Гааге о рассмотрении военных преступлений РФ в Украине

11 декабря министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что прокуроры в Международном уголовном суде в Гааге объявили историческое решение о наличии всех оснований для рассмотрения военных преступлений Российской Федерации в Крыму и на Донбассе.

Министр отметил, что "международное правосудие не быстрое, но неотвратимое". "Наступит день, когда российские преступники обязательно предстанут перед судом", - подчеркнул глава МИД.

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Автор: Андрей Василюк