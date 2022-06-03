В прошлом году СБУ открыла уголовное производство по факту совершения госизмены из-за подписания Харьковских соглашений и ратификации их Верховной Радой в 2010 году.

Печерским районным судом г. Киева предоставлено разрешение на осуществление специального досудебного расследования в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича в уголовном производстве по обстоятельствам совершения им государственной измены (ч. 1 ст. 111 УК Украины).

Как сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора, такое решение суда дает право стороне обвинения на проведение досудебного расследования в отношении подозреваемого в его отсутствие (in absentia).

"По данным следствия, которое осуществляется следователями ГБР, экс-президент Украины, в нарушение требований Конституции, 21 апреля 2010 года в городе Харькове подписал от имени Украины соглашение между Украиной и Российской Федерацией, которым продлил на 25 лет срок пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины – АР Крым и г. Севастополе.

В результате таких действий были искусственно созданы предпосылки для увеличения численности войск Российской Федерации на территории Украины, их переоснащения и модернизации и в дальнейшем – вторжение вооруженных сил Российской Федерации и оккупации ими АР Крым и г. Севастополя", - отметили в прокуратуре.

Харьковские соглашения - что известно

21 апреля 2010 года в Харькове на то время президент Украины Виктор Янукович и тогдашний президент России Дмитрий Медведев подписали соглашение между Украиной и Российской Федерацией. Согласно соглашению срок пребывания Черноморского флота РФ в Севастополе продлен с 2017 до 2042 года с правом продления на 5 лет в обмен на "дешевый" газ.

28 января 2021 года Януковичу сообщили о подозрении в государственной измене в связи с подписанием в 2010 году Харьковских соглашений. Как считают следователи, подписав соглашения, он искусственно создал условия для увеличения военного присутствия России в Украине и подрыва обороноспособности государства.

По данным украинского следствия, перед подписанием документов цена на газ для Украины была искусственно завышена вдвое Россией: по состоянию на конец 2008 года цена газа за 1 тыс. кубических метров для Украины составляла 179,5 доллара, тогда как на конец 2010 года – 352,33 доллара.

По версии следствия, РФ сначала искусственно создавала и накапливала долг Украины перед ней за поставки природного газа, а затем для его погашения, в том числе путем якобы предоставления скидки, фактически безвозмездно разместила Черноморский флот РФ на территории Украины.

В результате подписанных экс-президентом Харьковских соглашений был увеличен личный состав войск и военной техники вооруженных сил РФ на территории Украины вместо подготовки к их уменьшению и выводу.

11 марта 2021 года Совет национальной безопасности и обороны поручил СБУ выяснить обстоятельства голосования ВР за Харьковские соглашения в 2010 году.

12 марта 2021 года Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту совершения госизмены из-за подписания Харьковских соглашений и ратификации их Верховной Радой. По предварительным данным следствия, подписание документа привело к увеличению количества личного состава военных формирований и спецслужб РФ, причастных к аннексии территории АР Крым.

24 марта 2021 года премьеру времен Януковича Николаю Азарову объявили о подозрении в государственной измене. Азарова подозревают в том, что в сговоре с тогдашним президентом Виктором Януковичем вопреки Конституции Украины он согласовал продление пребывания Черноморского флота РФ на территории Крыма в рамках Харьковских соглашений. 20 октября суд заочно арестовал Азарова по подозрению в госизмене.

23 мая 2022 года суд дал разрешение на арест Януковича по делу о подписании Харьковских соглашений.

Вас также могут заинтересовать новости: