В Киеве запустят временный автобус через мост Метро: какой маршрут

Маршрут обеспечит дополнительное сообщение между правым и левым берегами.

С 3 сентября в Киеве будет курсировать временный автобус № 1-М по маршруту "Дворец спорта – метро "Лесная".

Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, маршрут будет проходить вдоль наземного участка Святошинско-Броварской линии метро и обеспечит дополнительное сообщение между правым и левым берегами.

В часы наибольшего пассажиропотока на маршруте будут работать 12 автобусов. Автобусы будут курсировать через центр города, мост "Метро" и Броварской проспект до станции метро "Лесная" и в обратном направлении.

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В частности, по маршруту: ул. Эспланадная – ул. Рогонидинская – ул. Шота Руставели – ул. Бассейна – ул. Мечникова – Кловский спуск – Крепостной пер. – ул. Михаила Грушевского – ул. Князей Острожских – ул. Генерала Алмазова – ул. Старонаводницкая – бульв. Николая Михновского – Набережное шоссе – мост "Метро" – Броварский просп. – ул. Раисы Окипной – площадь Сергея Набоки – ул. Евгения Сверстюка – Броварский просп. – просп. Георгия Нарбута – ул. Андрея Малышко – Броварский проспект – ул. Гетмана Павла Полуботка – путепровод над Броварским проспектом – ул. Киото – Броварский проспект – мост "Метро" – Набережное шоссе – бульв. Николая Михновского – Наводницкая площадь – ул. Старонаводницкая – ул. Генерала Алмазова – ул. Князей Острожских – ул. Михаила Грушевского – Крепостной пер. – Кловский спуск – ул. Мечникова – ул. Бассейна – ул. Эспланадная.

Маршрут № 1-М является временным и дополнительным автобусным сообщением, а не полноценной заменой работы наземного участка метрополитена.

В то же время между правым и левым берегами уже курсируют автобусы №№ 21, 22, 51, 55, 73, 91, 101, 109, 110, 111, 112, 114, 115, 118 и троллейбусы №№ 29, 30, 31, 43, 47, 50.

Транспорт Киева – последние новости

В последний день лета мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что пересмотрят порядок организации движения по мостам. В частности, Киев предлагал внести некоторые изменения в работу метрополитена. Чтобы во время воздушной тревоги без ограничений работала Сирецко-Печерская линия (зеленая ветка). С обеспечением движения поездов и перевозкой пассажиров через Южный мост с левого на правый и с правого на левый берег.

С 21 августа столичный фуникулёр возобновил перевозку пассажиров после ежегодного планового ремонта.

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