Два курорта в Саудовской Аравии первыми в мире получили сертификат 'темного неба'

Эти места предлагают гостям идеальную смотровую площадку для наблюдения за ночным небом.

Курорты Desert Rock Resort и Nujuma, a Ritz-Carlton Reserve в Саудовской Аравии первыми в мире получили сертификат DarkSky Approved Lodgings & Resorts.

Получение подобного статуса означает, что эти места предлагают гостям идеальную смотровую площадку для наблюдения за ночным небом.

Как поясняет Euronews Travel, организация DarkSky, которая поддерживает усилия по борьбе со световым загрязнением и продвигает ответственное наружное освещение, запустила свою программу сертификации Approved Lodgings & Resorts в августе 2026 года.

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В процессе сертификации оценивались такие факторы, как расположение объекта, а также понимание чувствительности ночных ресурсов и принятие мер по снижению воздействия света на их территории.

Курорт Nujuma площадью 30 тысяч квадратных метров, окруженный островами Красного моря, предлагает гостям отдых на берегу моря и частные виллы с панорамными окнами от пола до потолка, откуда открывается вид на звездное небо. В отеле работает собственный эксперт по астрономии, который проводит для гостей экскурсии по наблюдению за звездами.

Тем временем, Desert Rock, известный качеством своего ночного неба, уникальными методами наружного освещения и образовательными программами, располагает 54 виллами и 10 люксами, расположенными в горах или подвешенными к скалистым вершинам в самом сердце Хиджазских гор. В местном Астрономическом центре гости могут наблюдать за планетами, созвездиями, метеорными потоками и другими небесными чудесами, используя мощные телескопы. Также Desert Rock приглашает гостей отправиться в ночные походы для наблюдения за звездами в пустынном ландшафте.

Лучшие места в мире для астротуризма

Как сообщал УНИАН, в последние годы в мире все большую популярность набирает астротуризм – путешествия для наблюдения на различными космическими явлениями.

Например, этим летом в Испанию хлынули потоки туристов, желающих полюбоваться полным солнечным затмением. В следующий раз подобное явление можно будет наблюдать уже в соедующем году.

Не меньшей популярностью среди туристов пользуются поездки для наблюдения за северным сиянием. Здесь традиционно в топе оказываются северные страны.

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