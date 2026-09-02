Вышел трейлер нового фильма Дэнни Бойла: премьера состоится в Венеции (видео)

Фильм будет доступен онлайн в начале 2027 года.

Стриминговый сервис Netflix показал первый трейлер биографической драмы "Чернила" (Ink) – нового фильма культового английского режиссера Дэнни Бойла ("На игле", "Пляж", "28 дней спустя", "Пекло", "Миллионер из трущоб", "Транс", "28 лет спустя").

Фильм, основанный на реальных событиях, рассказывает историю "перезагрузки" английской таблоидной газеты The Sun после покупки ее активов медиамагнатом Рупертом Мердоком и назначения Ларри Лэмба главным редактором в 1969-1970 годах.

Главные роли в фильме сыграли Джек О'Коннелл ("Несломленный", "Эми Вайнгауз: Back To Black", "Грешники", "28 лет спустя: Храм костей", сериал "Северные воды"), Гай Пирс ("Мементо", "Железный человек 3", "Прометей", "Бруталист", "Созвездие Пса") и Клэр Фой ("Первый человек", "Девушка в паутине", "Женщины говорят", сериал "Корона").

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Сценарий к фильму написал британец Джеймс Грэм, который больше всего прославился как автор театральных пьес. Также он работал над сценариями к сериалам "Корона", "Шервуд" и "Дорогая Англия".

Мировая премьера фильма состоится уже сегодня в рамках Венецианского кинофестиваля, где он будет участвовать в основной конкурсной программе.

В то же время в декабре 2026 года он выйдет в ограниченный прокат в США, а с 8 января станет доступен онлайн на Netflix.

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