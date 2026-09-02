Два уровня тревоги и сокращение комендантского часа: Зеленский анонсировал изменения

Также планируется ввести еженедельный режим аудита существующих алгоритмов реагирования на угрозы.

Правительство готовит ряд мер в ответ на изменение тактики российских ударов по Украине. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в Telegram после доклада премьер-министра Сергея Корецкого.

Первым шагом, по словам президента, планируется ввести два уровня оповещения об угрозе – желтый и красный. Отмечается, что военные совместно с правительством и другими структурами будут еженедельно определять, какие угрозы подпадают под тот или иной уровень. Однако на базовом уровне желтый уровень опасности будет означать атаку дронов, а красный – ракетную опасность, в частности баллистическую угрозу и массированные удары. Также будут изменены звуковые сигналы оповещения о воздушной тревоге в соответствии с желтым или красным уровнем угрозы.

"Сейчас уже отменен повторный запуск сирены воздушной тревоги для обозначения момента отбоя тревоги – в настоящее время сирена запускается только в момент объявления о начале воздушной тревоги. Готовится введение более четких и дифференцированных по уровню угрозы звуковых сигналов оповещения о воздушной тревоге. Главная цель этих изменений – дать людям и бизнесу в Украине больше предсказуемости и понимания того, как реагировать в каждом конкретном случае. Поручил также проработать более четкую географическую дифференциацию тревог, чтобы объявление тревоги и реагирование происходили именно в той части местности, где объективно существует угроза", – сказал Зеленский.

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Второй шаг, по словам президента, заключается в том, что правительство совместно с органами местного самоуправления, военными, МВД и ГСЧС должны установить четкие критерии для организации работы государственных структур, органов местного самоуправления, бизнеса и других объектов во время желтого уровня угрозы.

"Правительство Украины совместно с местными властями обновит нормативы размещения в городах и общинах, а также на объектах инфраструктуры укрытий, в частности мобильных укрытий для защиты людей. Поручил премьер-министру подготовить дополнительные меры поддержки для бизнеса, которые позволят оперативно наращивать количество модульных укрытий и обеспечить обустройство помещений с учетом обновленных требований безопасности", – добавил Зеленский.

Новые алгоритмы работы общественного транспорта

По словам президента, в Киеве также планируется пересмотреть алгоритмы работы общественного транспорта в условиях воздушных тревог. В частности, при желтом уровне планируется прекратить закрытие Сирецко-Печерской линии метро. Также в столице планируется значительно увеличить количество наземного общественного транспорта, чтобы компенсировать остановки во время тревог на Святошинско-Броварской ветке метрополитена.

Планы сокращения комендантского часа

Кроме того, президент отметил планы сокращения комендантского часа в Киеве. В других регионах также предлагается пересмотреть границы комендантского часа с учетом реальных потребностей безопасности людей и работы бизнеса.

По словам президента, правила функционирования сферы образования, в частности школ и детских садов, остаются неизменными. В то же время Кабмину поручили ввести новые меры для поддержки медицинских учреждений.

"Пятое: вводится еженедельный режим проверки существующих алгоритмов реагирования на угрозу, обновления соответствующих мер и консультаций между правительством Украины, местными властями и бизнесом. Необходимые военные и силовые структуры, государственные компании будут привлекаться к работе. На всех уровнях в нашем государстве должно происходить своевременное обновление мер по защите жизни в соответствии с конкретными реалиями в городах и общинах, а также необходимостью гарантировать работу экономики и сохранение социальной активности в наших городах и общинах", – пояснил президент.

Новая тактика российских атак

Напомним, что в последнее время РФ увеличила количество атак отдельными БПЛА на столицу, значительно продлив продолжительность воздушной тревоги в Киеве и области. Эти атаки сопровождаются разрушением гражданской инфраструктуры. В частности, 1 сентября российский БПЛА нанес удар по 16-этажному дому в жилом комплексе "Город цветов" в Подольском районе.

Журналисты The Wall Street Journal отмечают, что сигналы воздушной тревоги в последние дни раздаются в Киеве почти круглосуточно. И это грозит еще больше затруднить нормальную жизнь в Киеве, чем когда-либо с начала полномасштабной войны.

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